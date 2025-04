Stefano De Martino promosso in prima serata con Affari tuoi, quando andrà in onda

Promozione in vista per Stefano De Martino: il conduttore infatti porterà in prima serata "Affari tuoi" per una serata speciale

Stefano De Martino verrà “promosso”: il conduttore punta infatti al prime time e pare che ci stia riuscendo. Per l’ex volto di Amici si tratterà di una sorta di “prova generale” in vista dei progetti per la prossima stagione televisiva. È infatti prevista una puntata speciale di Affari tuoi: dopo l’ottimo riscontro avuto con lo speciale della Lotteria Italia la sera dell’Epifania, la Rai ha infatti deciso di riproporre il programma in prima serata. Ecco quando andrà in onda.

Stefano De Martino di nuovo in prima serata con Affari tuoi

Tante grandi soddisfazioni per Stefano De Martino, che sta raccogliendo i frutti dei suoi sforzi: il conduttore infatti, sempre più apprezzato dal pubblico e dalla Rai, è stato nuovamente “promosso”. E così, dopo il successo dello speciale della Lotteria Italia la sera dell’Epifania, la Rai ha infatti deciso di riproporre Affari tuoi in prima serata: il gioco dei pacchi andrà in onda venerdì 2 maggio su Rai1, in vista della partenza di Milly Carlucci con Sognando Ballando con le Stelle in programma la settimana successiva.

La notizia arriva dal portale di Davide Maggio, che ha fatto sapere che il conduttore è pronto per una nuova sfida in prima serata. Si tratterebbe di una “prova generale” per la prossima stagione sulla rete ammiraglia. De Martino ha confermato di raccogliere ottimi risultati, anche in termini di ascolti – nonostante le continue inchieste di Striscia la Notizia – e tutte le strade sembrano portare a un programma in prime time pensato per lui.

Del resto con Stasera tutto è possibile l’ex ballerino di Amici ha dimostrato di essere un grande professionista e di saper tenere le redini di una prima serata. Durante l’ultima puntata del programma che ha lanciato la sua carriera da conduttore ha salutato il pubblico commosso: vi vocifera infatti di un sostituto per il programma proprio in vista di nuovi progetti cuciti su di lui.

Gli attestati di stima dei colleghi e l’amicizia con Emma

In questi ultimi mesi non sono mancati anche gli attestati di stima da altri colleghi, uno fra tutti Paolo Bonolis: ospite di Obbligo o Verità, il nuovo game show di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi, Sonia Bruganelli ha raccontato un aneddoto che lo riguarda. “Adesso sta facendo i pacchi, un programma che è iniziato con Paolo quindi devo dirti che in realtà lui lo voleva come sostituto suo per Avanti un altro e quando è andato per parlarci, Stefano gli ha detto che stava per andare ad Affari Tuoi. In effetti lui ricorda un po’ il primo Paolo nello stile di conduzione, anche se esteticamente sono un po’ diversi”.

Impossibile poi non parlare dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, che ha visto tra i suoi ospiti Emma. La cantante, da sempre legata al conduttore, era stata nelle ultime settimane al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con De Martino. Niente di più falso: a smentire le voci ci ha pensato lei stessa, confessando in puntata: “Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato“.