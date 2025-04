Il tg satirico di Antonio Ricci non molla la presa: cosa pensa parte del pubblico di Affari Tuoi della scoperta di un sistema dietro i pacchi. Scatta l'appello per De Martino

Fonte: IPA Stefano De Martino

L’inchiesta di Striscia la Notizia nei riguardi di Affari Tuoi prosegue. Puntata dopo puntata, l’attenzione sul programma Rai resta viva. Per il momento non sembra esserci stata alcuna conseguenza pratica, sia in termini di ascolti che di provvedimenti interni. Il tg satirico però sottolinea come parte del pubblico stia reagendo.

Caso Affari Tuoi, le reazioni

Striscia la Notizia ha riportato alcune risposte da parte del pubblico di Rai 1, decisamente non entusiasmanti. In questi giorni si è parlato di budget e di combinazioni tali da garantire dei pacchi “interessanti” nella parte finale della trasmissione.

“Non esiste il caso, perché è tutto programmato”, e ancora: “Non è fortuna se c’è un budget da rispettare”. Il programma di Antonio Ricci ribadisce quanto siano importanti i colloqui conoscitivi con i futuri partecipanti. A loro vengono poste domande in merito ai numeri preferiti, tra date dei propri figli, parenti o compagni, così come cifre di altro genere. Si ottengono anche delle vere e proprie classifiche di preferenza, così da assicurarsi che certi pacchi arrivino nella parte conclusiva del programma. É proprio lì che trovano spazio le cifre maggiori.

Quasi in contrasto con questa inchiesta, il 28 marzo è andata in onda una puntata molto particolare. Il primo pacco chiamato dalla coppia concorrente è stato infatti quello da 300mila euro. Quasi a confermare l’imprevedibilità del gioco. Nonostante una grande sfortuna, che ha visto sfumare numerosi pacchi rossi, ecco il risultato finale: 1, 75, 10mila e 20mila euro a fine trasmissione. Il massimo possibile è infine giunto nelle tasche dei due giovani, benedetti dalla fortuna grazie a un cambio.

Appello a Stefano De Martino

Le conclusioni dell’inviata Raiae sono anche frutto dell’esame capillare dell’andamento delle vincite nell’arco di centinaia di puntate. Alle spalle di tutto ciò ci sono “esimi professori universitari di economia, matematica e statistica, che lo hanno studiato e approfondito. Alla faccia del gioco basato sull’aleatorietà”.

Importante anche la testimonianza di Massimiliano Dona, che in passato era figura di garanzia per la trasmissione. Al tempo, però, gli veniva impedito di prendere parte ai colloqui con i futuri concorrenti. L’inviata intanto si è recata in un mercato di Milano, così da ascoltare la voce degli spettatori: “Penso sia tutto pilotato, perché i pacchi rossi arrivano sempre fino alla fine, per far stare la gente incollata al televisore”.

La donna ammette che questa strategia risulti efficace anche con lei. Confessa poi di continuare a guardare per Stefano De Martino che, fascino a parte, ha dimostrato di saper intrattenere in differenti modi, a seconda dello scenario. Parte poi l’appello al conduttore: “Devi essere anche tu onesto sul gioco dei pacchi, perché ci metti la faccia”.