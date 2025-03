Fonte: IPA Stefano De Martino

Non ha termine l’inchiesta di Striscia la Notizia in merito al dietro le quinte di Affari Tuoi. Non è la prima edizione, quella condotta da Stefano De Martino, che finisce nel mirino del tg satirico di Mediaset.

Ormai da svariati anni si denunciano delle presunte irregolarità, con inchieste che partono sempre dallo stesso punto: l’improbabilità di alcune statistiche verificatesi. Se si trattasse di un programma Mediaset o in onda sul Nove, non ci sarebbe alcun sopracciglio sollevato. Il problema ruota però intorno al fatto che si dispone così di soldi pubblici.

Affari Tuoi, budget e coincidenze

Striscia La Notizia torna all’attacco di Affari Tuoi. Nel mirino non c’è Stefano De Martino, che sta svolgendo un lavoro eccellente nell’immediata fase post Amadeus. Si parla della produzione e di chi il gioco lo organizza e gestisce.

In casa Rai sarebbe stato previsto un budget, da rispettare a tutti i costi, a scapito di alcuni concorrenti sfortunati, per così dire. Sul fronte statistico, poi, è impossibile non notare come la trasmissione sia generalmente in grado di restare avvincente fino alla fine, “tutelando” quasi alcune cifre importanti.

Si tratta di una delle due falle principali del programma. Cosa accadrebbe se restassero 10 blu da “spacchettare” fino alla fine? Al tempo stesso, cosa ne sarebbe dell’interesse del pubblico se un partecipante decidesse di accettare la prima o seconda offerta, presentata nella prima parte del gaming show?

Ciò semplicemente non accade e non ci si pone domande, eccezion fatta per Striscia. I numeri non tornano secondo il tg di Canale 5, il cui futuro sembra incerto:

“A marzo, nelle prime 16 puntate, il pacco con la vincita massima da 300mila euro era presente ben 4 volte tra gli ultimi due. Ben 6 volte invece negli ultimi tre. Nelle ultime puntate, inoltre, la percentuale è leggermente aumentata. Solo la scorsa settimana, infatti, il pacco da 300mila ricorre ben 3 volte negli ultimi tre, rendendo marzo un mese ‘incredibilmente fortunato’. Sei volte i 300mila negli ultimi due pacchi e 9 volte negli ultimi tre”.

I “numeri fortunati”

Gli autori avrebbero una strategia ben chiara, che dà i suoi frutti e prosegue in maniera eccellente. Conoscono i numeri fortunati dei concorrenti, spiega Striscia la Notizia. I pacchi corrispondenti vengono dunque riempiti con cifre alte, sapendo che verranno tenuti fino alla fine.

“Un’ulteriore prova è la puntata di ieri, domenica 30 marzo. Il concorrente ha due numeri fortunati, 13 (300mila euro) e 3 (50mila euro), e guarda caso entrambi vengono portati fino a fine puntata, facendo vincere al concorrente, che accetta l’offerta da 150mila euro, un bel premio in denaro (pubblico)”.

Massimiliano Dona, avvocato e presidente di Unione Nazionale Consumatori (a lungo figura di “controllo” presente in studio), ha così descritto i meccanismi sfruttati dagli autori: “Le scelte dei concorrenti non sono casuali. Tutti hanno i loro numeri fortunati. In fase di colloquio con gli autori spesso viene addirittura richiesta una graduatoria all’interno dei preferiti”.

Dona era presente in studio, come detto, ma in quel periodo di suo controllo era “vietato assistere alla procedura di abbinamento pacchi-premi, che avveniva in gran segreto in una stanza, che si svolgeva alla sola presenza della redazione e del notaio”.