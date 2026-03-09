Divertito come se fosse una puntata di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino si è goduto il balletto/tortura di Herbert Ballerina

IPA Affari Tuoi, il balletto di Herbert Ballerina è esilarante

Una puntata complessa, quella di Affari Tuoi del 9 marzo. Un fiume rosso per Gaetano, che vede la propria corsa verso un pacco vincente complicarsi non poco. Un grado di sfortuna che ha stupito un po’ tutti, al netto di una chance offerta dalla sorte nel finale. A fronte del rischio di ritrovarsi con zero, ha dovuto prendere una decisione molto complessa.

Il balletto di Herbert e Martina

Dopo il post problematico cancellato dalla Rai, Martina è tornata protagonista ma stavolta al fianco di Herbert Ballerina. Quest’ultimo ha dovuto preparare una coreografia combinata e per tutta la puntata ha temuto il momento dell’esibizione.

Stefano De Martino invece non vedeva l’ora e al terz’ultimo pacco ha visto il proprio desiderio esaudirsi. Di colpo si è presentato in frac, combinandosi col look di Martina, cimentandosi in una sorta di tip tap decisamente arrangiato. Una coreografia che ha richiamato quella di Frankenstein Junior, con lei nei panni di Gene Wilder e lui in quelli di Peter Boyle, ovvero la creatura.

Il risultato è stato l’insieme di errori che ci si poteva aspettare, tra le risate generali. Lei però ha avuto parole incoraggianti. Piano piano potrà migliorare, ci ha tenuto a sottolineare, quasi a presagire nuovi appuntamenti del genere per tenere viva l’attenzione del pubblico.

La sfortuna fatta puntata

Come detto, Gaetano si è ritrovato a individuare numerosi pacchi rossi tutti insieme. Basti pensare che il primo scelto conteneva ben 300mila euro. Una puntata molto difficile da gestire, con tutte le speranze sfumate in poco tempo.

Il concorrente siciliano, però, non ha mai mollato, credendoci fino alla fine. Si è fatto guidare dalla numerologia, affidando a sua figlia, ancora neonata, le redini della gara. Ha infatti deciso di cambiare, prendendo il pacco numero 5.

Era la sua intenzione fin dall’inizio, dal momento che il 5 maggio, dunque cinque/cinque, è il giorno esatto in cui ha scoperto che sua moglie era incinta. Una notizia che è sempre splendida, ma che nel loro caso lo era ulteriormente. Hanno infatti dovuto attendere ben nove anni per diventare genitori.

A Bagheria l’attende dunque la sua famiglia, dalla quale poteva tornare con l’invenzione di Herbert, il pacco nero o l’offerta proposta dal Dottore. Quest’ultimo gli ha offerta la somma che mette sul piatto a chiunque: 22mila euro.

“Soltanto un concorrente l’ha rifiutata”, sottolinea De Martino. Tutti lo hanno messo in guardia e spinto a ragionare e Gaetano, desideroso di fare un regalo alle donne della sua vita, ha infine accettato. Quel 5 gli aveva donato il pacco nero che, di fatto, è il motivo per il quale il Dottore gli ha offerto la chance di tornare con una discreta somma. Al suo interno, per fortuna, c’erano appena 10mila euro. Gaetano e tutto lo studio hanno così potuto festeggiare.