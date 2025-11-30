Affari Tuoi, il Dottore fallisce. E Stefano De Martino parla del suo momento delicato

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Sabato 29 novembre, Riccarda Voltolini ha trasformato Affari Tuoi in una storia di coraggio, strategia e generosità. Con l’abito da sposa e al fianco della sorella Valentina, ha sfidato la sorte, rifiutando offerte allettanti e scegliendo con il cuore, conquistando alla fine 50mila euro e la vittoria della serata. E Stefano De Martino ne ha approfittato per fare un po’ di chiarezza sulla sua vita privata.

Affari Tuoi, Riccarda gioca con il suo abito da sposa

Riccarda Voltolini, originaria di Pergine Valsugana, in Trentino, si è presentata ad Affari Tuoi indossando il suo abito da sposa. Niente di voluminoso o troppo elaborato, ma un completo camicia, gilet lungo e pantalone, decisamente comodo e pratico. Perfetto anche per il game show di Rai 1.

Al suo fianco, la sorella Valentina, pronta a sostenerla in quella che si è rivelata una partita tanto emozionante quanto strategica. Il pacco di Riccarda era il numero 10, una scelta fatta pochi minuti prima dell’inizio del gioco, con il battito accelerato e lo sguardo concentrato.

Le prime battute non hanno sorriso subito alla concorrente: al secondo tiro è stato eliminato il pacco da 200mila euro, mentre la prima offerta del Dottore si è fermata a 30mila euro, proposta che Riccarda ha deciso di rifiutare.

“Voglio dividere la vincita con le mie sorelle e dare qualcosa anche alla bambina adottata dai miei genitori in Togo”, ha spiegato Riccarda, trasformando la partita in un gesto di generosità familiare.

Il pacco contenente Gennarino, purtroppo, è stato chiamato troppo tardi per tentare il montepremi bonus da 2mila euro. Il Dottore ha rilanciato con 35mila euro, ma ancora una volta le sorelle hanno mantenuto la loro posizione.

Il gioco si è fatto sempre più serrato: in campo restavano il pacco nero, quello da 100mila euro, quello da 300mila euro, e i pacchi da 10mila e 50mila euro, mentre tra i blu rimanevano solo i pacchi da 20 e 50 euro.

Seguendo il consiglio del marito Ivan, Riccarda ha aperto il pacco numero 4, eliminando i 50 euro e facendo un primo passo verso il traguardo. E poi il pacco numero 18, scelto per omaggiare il suo compleanno e quello della nonna, che conteneva 100mila euro. Nonostante questo, con grande convinzione Riccarda ha rifiutato l’offerta finale di 10mila euro del Dottore.

Il momento clou è arrivato con l’apertura del pacco numero 17, il preferito di Valentina, che conteneva solo 20 euro. Alla fine, i pacchi rimasti erano il nero e quello da 50mila euro. Stefano De Martino ha chiamato il notaio, svelando il contenuto del pacco nero: appena 500 euro.

Quando Riccarda ha aperto il pacco scelto fin dall’inizio, il risultato ha premiato la sua perseveranza e la sua strategia: 50mila euro, un premio che ha coronato la serata e confermato la sua intuizione vincente. Una partita fatta di numeri, ma soprattutto di emozioni, scelte coraggiose e legami familiari.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi fa chiarezza

Durante la partita ad Affari Tuoi con Riccarda, Stefano De Martino ne ha approfittato per chiarire – seppur tra le righe – alcuni aspetti della sua vita privata. Da tempo si parla delle sue vicende di cuore e gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che semplici per l’ex ballerino.

La frequentazione con Caroline Tronelli si è rivelata decisamente intensa. Le tante paparazzate, il video intimo rubato e poi la rottura. Come un giro di valzer, è riapparsa nella vita di Stefano l’ex fiamma Gilda Ambrosio, con la quale avrebbe avuto un weekend di fuoco a Milano.

A completare il quadro i problemi di salute dell’ex moglie Belen Rodriguez: nonostante la separazione, condivide con la soubrette la gestione del figlio dodicenne Santiago. E poi gli ascolti tv: buoni sì, ma non più eccellenti come un anno fa. Affari Tuoi viene quotidianamente battuto da La Ruota della Fortuna. Insomma un quadro non proprio esaltante.

Eppure lo scugnizzo di Torre Annunziata, oggi conduttore in carriera, sembra prendere tutto con grande saggezza e filosofia. Soddisfatto nonostante le avversità. Certo che nella vita ci sono i momenti in cui si vince e in quelli in cui si perde.

Quando Riccarda gli ha detto scherzando “non mi trasmettere ansia”, lui con grande calma e sicurezza ha rivelato: “Io non ho ansia, come faccio a trasmetterla. Io sono sereno, ti dovrei trasmettere serenità”.

