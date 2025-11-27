Belen non sta bene: aiutare senza giudicare. Proviamoci per una volta

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Belen non sta bene. Ci era già passata, lo avevo confessato a posteriori, perché al tempo aveva preferito il silenzio, curarsi lontana dai riflettori (era l’estate di due anni fa), qualche campanello d’allarme c’era stato a Belve, dove non era apparsa completamente a suo agio e serena, e l’ultima sua apparizione pubblica, durante una intervista live dal palco, è immediatamente rimbalzata ovunque, sui social, tra preoccupazioni e -ahimé- sfottò. “Belen è ubriaca“, “Belen è strafatta“, “Ma con che coraggio si presenta così in pubblico?”. Alla fine la diretta interessata è stata costretta a intervenire in prima persona, con un video, per raccontare la verità: non era né ubriaca né drogata, nel senso pesante del termine. Aveva avuto un attacco di panico “complesso”, mentre si trovava a casa da sola e aveva preso non uno, ma ben tre calmanti di seguito, dovendo fare quella intervista, con il risultato di apparire completamente “rincoglionita”.

Il problema è che i disturbi mentali sono ormai una questione fortunatamente sdoganata. Ci sono sempre stati, nel mondo dello spettacolo (Marilyn Monroe è morta per abuso di tranquillanti e parliamo degli anni ’60 del secolo scorso) ma adesso finalmente se ne parla pubblicamente. Fedez docet. Non è un problema esclusivo delle star, ma ovviamente loro, che devono continuamente fare i conti con la pressione mediatica e l’esposizione pubblica soggetta al giudizio perenne e implacabile, sono bersagli particolarmente a rischio.

Tornando a Belen, tra chi, adesso che la verità è uscita, si spertica in dimostrazioni di vicinanza e affetto e chi punta il dito contro lo staff che l’ha mandata allo sbaraglio in quelle condizioni, vengono in mente i casi recente di Angelina Mango, che si è tirata fuori dallo show biz un attimo prima di scoppiare e meno recente di Britney Spears, artista prodigio che ha pagato sulla proprio pelle e soprattutto psiche mente una pressione che non è stata in grado di gestire e forse nessuno ha saputo aiutarla a fare nella maniera giusta.

Belen non è Britney, certo, ma forse, prima che imbocchi una china pericolosa dalla quale potrebbe essere difficile risalire, tutti, pubblico e collaboratori, potrebbero pensare a lei come donna prima che personaggio pubblico. A comprendere un attimo prima di giudicare. Perché lo ha detto, e ribadito, che non è stata e non sta tuttora bene. Ha chiesto aiuto, sta galleggiando a pelo d’acqua: conviene forse afferrare la sua mano ora che farlo quando ormai è completamente sommersa.