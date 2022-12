Addio a Claudia Arvati, ex di “The Voice Senior”: il dolore di Antonella Clerici

Fonte: IPA Antonella Clerici, l'addio a Claudia Arvati

I fan di The Voice Senior sicuramente, chiudendo gli occhi, ricorderanno la sua voce da angelo: Claudia Arvati, cantante e corista per noti big della musica italiana, ci ha lasciato proprio oggi, 27 dicembre.

La musicista, 62 anni, aveva partecipato alla seconda stagione al talent show targato Rai 1 e spin off di The Voice of Italy dove, nel team di Gigi D’Alessio, era arrivata alla finale anche se poi a vincere l’edizione era stato Annibale Giannarelli

Claudia Arvati, il ricordo di Antonella Clerici

È un giorno triste per la musica quello di oggi, 27 dicembre. Da qualche ora, infatti, è stata diramata la notizia che la corista Claudia Arvati è venuta a mancare a causa di una brutta malattia che lei stessa aveva reso pubblica sui social.

Corista di alcuni dei più grandi big della musica italiana, Claudia Arvati era nota al grande pubblico soprattutto per la sua esperienza come concorrente dell’edizione 2021/2022 di The Voice Senior. La cantante arrivò in finale nel team di Gigi d’Alessio anche se poi quell’edizione del talent fu vinta dallo “sfidante” Annibale Giannarelli.

Non è un caso, quindi, che tra le prime persone a ricordare la Arvati sia stata proprio la presentatrice di The Voice Senior, Antonella Clerici, che appena saputa la triste notizia ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla corista accompagnata da un dolce messaggio: “Ciao Claudia: ora insegna agli angeli a cantare”.

Claudia Arvati, il mondo della musica si stringe attorno alla corista: le cause della morte

È plausibile che Claudia Arvati sia purtroppo scomparsa a causa di una malattia di cui lei stessa aveva parlato a luglio scorso.

“Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro”, aveva ammesso la corista.

Il primo a ufficializzare la morte di Claudia è stato Claudio Baglioni in quanto la cantante è stata per anni sua fedele corista. “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”, ha scritto in cantautore romano, seguito da Giorgia (che a febbraio tornerà in gara al Festival di Sanremo) che ha invece voluto salutarla così: “Ciao Clà, risuona la tua voce nel silenzio”.

Claudio Baglioni e Giorgia non sono stati gli unici cantanti ad avere il privilegio di essere stati accompagnati dalla corista Claudia Arvati. Oltre a loro, anche Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Renato Zero e Andrea Bocelli hanno lavorato con lei.

Claudia, inoltre, ha partecipato a diverse trasmissioni musicali quali Carramba, La Corrida, Amici, Furore ed è stata supporter dell’orchestra di ben quattro edizioni del Festival di Sanremo.

Come detto, a The Voice Senior è stato Gigi D’Alessio a seguirla e anche il cantante partenopeo ha voluto dedicarle un saluto lasciato sotto l’ultimo post apparso su Instagram della Arvati: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”.

Al di fuori del mondo della musica, l’attrice Nancy Brilli ha dedicato una storia alla sua “Claudietta” che, tra le altre cose, ha è stata anche una prolifica doppiatrice Disney.