The Voice Senior, Antonella Clerici super. Ma la vera “stella” è Orietta Berti

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Ha preso ufficialmente il via la seconda edizione di The Voice Senior, il talent dedicato agli artisti over 60 con la passione per la musica e per il canto. Una sfida per accaparrarsi il primo posto, ma soprattutto l’occasione per veder realizzato il sogno di una vita ed essere finalmente protagonisti su un palcoscenico importante. La conduzione è stata affidata ancora una volta ad Antonella Clerici che, più in forma che mai, ha aperto lo show serale di Rai 1 con l’energia e la vitalità che l’hanno fatta diventare negli anni uno dei volti televisivi più amati dagli italiani.

Antonella Clerici, perfetta padrona di casa

Sin dal suo ingresso a The Voice Senior, Antonella Clerici ha letteralmente illuminato il palcoscenico. La conduttrice ha una personalità e una grazia che la rendono la perfetta padrona di casa, in qualunque contesto e situazione si ritrovi. E se è riuscita a portare al successo uno show come questo è proprio grazie al suo carisma e a una genuina umanità, quelle che dimostra con ogni singolo concorrente ma anche con i giudici del talent.

Il look di Antonella ha fatto scintille ed è stato il perfetto esempio di stile che valorizza le curve femminili. Un abito jumpsuit total black, tutto ricoperto di pailettes e con il taglio a “zampa” molto di tendenza in questa stagione. A completare il tutto, poi, ci hanno pensato i preziosi gioielli di brillanti: gli immancabili orecchini a cerchio (che la Clerici adora), un bracciale a fascia morbido e un grande anello. Un look davvero super!

Orietta Berti, “stella” indiscussa dello show

Ammettiamolo, c’era grande attesa per la prima puntata di The Voice Senior ma soprattutto per il debutto di uno dei nuovi giudici: l’intramontabile Orietta Berti, grande icona della musica italiana. La cantante dalla voce d’angelo ha subito familiarizzato con la fatidica poltrona rossa e si è mostrata perfettamente a suo agio al fianco dei colleghi Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè. L’anno scorso questo onore era toccato, invece, ad Al Bano e alla figlia Jasmine Carrisi che sono stati sostituiti a sorpresa dalla regina dell’estate 2021 (chi di noi non ha canticchiato Mille).

Orietta Berti è stata all’altezza delle aspettative (e non avevamo dubbi), mettendo al servizio dello show non solo tutta la sua esperienza in ambito musicale, ma soprattutto la sua verve che non smette mai di sorprenderci. “Una donna senza età e senza tempo”, come l’ha definita la Clerici e – aggiungiamo noi – con uno stile sempre impeccabile e un po’ sulle righe, quanto basta per restare impresso nelle nostre menti. Per l’occasione la cantante ha indossato dei pantaloni neri con sandali aperti molto eleganti, ma il vero pezzo forte è stata la casacca tutta tempestata di stelline luccicanti. La vera “stella” della serata, è proprio il caso di dire.

Loredana Bertè e il formidabile duetto con Carlo

Merita assolutamente uno spazio “L’anima rock del gruppo”, la dama dai lunghi capelli turchini che riesce a incantarci con la sua voce graffiante a ogni apparizione. Loredana Bertè è una certezza di The Voice Senior e non è un caso che Antonella Clerici l’abbia voluta di nuovo al suo fianco per questa nuova edizione del programma.

Il palcoscenico è il suo elemento e lo ha dimostrato anche nella prima puntata dello show, lanciandosi senza esitazione in un duetto improvvisato con Carlo, uno dei concorrenti over 60. “Ho sempre sognato di avere una sorella rock”, ha affermato lui dopo aver avuto l’onore di esibirsi con la Bertè in uno dei suoi più grandi successi. E alla fine la rocker, felice e soddisfatta per l’esibizione, è stata la sua scelta come coach.