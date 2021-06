Voglia di viaggiare? Fallo con le mappe del mondo più belle da appendere a casa

editato in: da

Viaggiare è un’esperienza fantastica: libera la mente e arricchisce il vostro bagaglio culturale, regalandovi avventure mozzafiato che rimarranno per sempre nella vostra memoria. Purtroppo, non è sempre possibile fare le valigie e partire. Ma non dovete lasciar spegnere quella fiammella che arde dentro di voi: coltivatela ricordando i vostri viaggi più belli e iniziando a fantasticare su quelli futuri. Basta una splendida mappa del mondo per cominciare a volare con la fantasia.

Mappa del mondo in sughero

Una semplice bacheca in sughero può trasformarsi in una splendida diapositiva di ricordi lontani e vicini, se sopra vi è stampata una mappa del mondo. È una soluzione comoda e moderna che potete appendere alla parete o posizionare semplicemente sulla scrivania, così da avere sempre a portata di mano tutto ciò che vi riporti alla memoria i vostri viaggi.

Armatevi di puntine e segnate i luoghi che avete già visitato, o le mete delle vostre prossime vacanze in giro per il mondo. Inoltre, è l’idea migliore per liberarvi finalmente da post-it, promemoria e foglietti volanti che inevitabilmente finiscono per perdersi quando più ne avete bisogno.

Mappa del mondo da grattare

Deliziosa idea regalo per chi ama viaggiare in tutto il mondo, la mappa da grattare è davvero originale. Color oro su sfondo nero, ogni destinazione può essere facilmente “liberata” dalla sua monotonia con un semplice gesto: dopo aver grattato via il rivestimento che la ricopre, ecco emergere i suoi colori più brillanti, per dare un tocco personale ad ogni cartina. In questo modo avrete sempre sott’occhio tutte le splendide mete che avete già visitato, e basterà sbirciare la mappa per ricordare i momenti più belli dei vostri viaggi.

Oltre alla mappa del mondo, questo kit ne contiene una dell’Europa molto più dettagliata, per poter tenere traccia anche delle brevi gite poco distanti da casa. E con i vostri bimbi potrete divertirvi a grattare le bandiere dei luoghi che avete visitato insieme, approfittando dell’occasione per ripassare anche un po’ di geografia.

Puzzle mappa del mondo

Il divertimento è assicurato, con un incantevole puzzle dedicato alla geografia. Un’ampia mappa del mondo ricca di colori, con tantissimi disegni che rappresentano gli animali che abitano in ogni Paese, prenderà pian piano forma sotto le vostre mani, con pazienza e un pizzico di abilità.

Il puzzle da 1000 pezzi è una vera sfida per tutti, e grazie ai colori vividi e ai confini netti anche i più piccini potranno partecipare alla sua realizzazione. Una volta completato, non resta che incorniciarlo e appenderlo: le sue dimensioni, 75×50 cm, lo rendono un elemento decorativo versatile e perfetto per arredare ogni parete.

Mappa del mondo effetto lavagna

Un diario di viaggio, ma anche un’ottima soluzione per prendere nota di tutto ciò che vi serve per partire un’altra volta: la mappa del mondo effetto lavagna è elegantemente realizzata su sfondo nero e può essere grattata facilmente per far emergere colori vivaci ed evidenziare così i Paesi presso cui avete viaggiato. Ma non è tutto, perché un semplice pennarello di gesso trasformerà la lavagna in una vera e propria tavola per scrivere tutto ciò che vi passa per la mente.

Potrete scrivere dettagli dei vostri viaggi o promemoria importanti, evidenziare la data della vostra prossima partenza o semplicemente segnare qualche nome di località che non volete dimenticare. E con un banale colpo di spugna, ecco che le scritte scompaiono come per magia, ritrovandovi nuovamente davanti ad una tavola pronta per accogliere i vostri appunti.

Mappa del mondo su arazzo

Come elemento decorativo, cosa c’è di più bello di un enorme arazzo da appendere sulla parete del soggiorno o della camera? Se poi questo arazzo rappresenta una mappa del mondo, ritrovarsi a viaggiare con la fantasia è davvero un attimo. Realizzato in morbido tessuto di poliestere e lavabile in lavatrice a freddo, questo arazzo è disponibile in due diverse misure per adattarsi ad ogni ambiente.

Potete scegliere la versione con sfondo nero e continenti realizzati in sfumature bianche e grigie, per arricchire la vostra stanza con un disegno importante, oppure il più delicato arazzo in varie nuance azzurre su sfondo bianco, che si abbina davvero ad ogni stile. E se preferite, potrete usarlo come coperta da divano o copriletto, o persino come tenda.

Mappa del mondo in legno

Proprio come un puzzle, la mappa del mondo in legno è una decorazione divertentissima da assemblare e perfetta in ogni tipo di ambiente, dal più classico al più moderno. È disponibile in diverse dimensioni e in vari colori, dal nero al bianco, passando per il mogano e il noce, quindi potrete scegliere quella che maggiormente si abbina al vostro arredamento.

Di facile composizione, una volta assemblata la mappa viene incollata direttamente alla parete, e grazie ai distanziatori presenti nella confezione non sarà difficile azzeccare le giuste misure. Poi, non vi resta che sbizzarrirvi: con gli appositi segnalatori, potrete evidenziare le mete dei vostri viaggi o i luoghi dei vostri sogni, ma anche personalizzare la cartina con foto ricordo o piccole note che vi riportino indietro nel tempo con la mente.

Mappa del mondo per bambini

Viaggiare con i più piccini è un’esperienza incredibile: vedere nei loro occhi l’emozione nel visitare nuovi luoghi è qualcosa di toccante. Perché non prolungare l’avventura anche una volta tornati a casa? Una simpaticissima mappa del mondo colorata trasformerà le giornate più uggiose in momenti divertenti. Per ogni Paese, sono rappresentate alcune delle caratteristiche tipiche, tra monumenti e piatti tradizionali, animali e vestiti del luogo.

La cartina, realizzata a mano e impermeabile, contiene oltre 1000 illustrazioni diverse, per stimolare la fantasia dei vostri bambini. È un ottimo modo per imparare qualcosa di diverso e per giocare andando alla scoperta del mondo, pur senza muoversi di casa. Inoltre, è possibile scrivere e disegnare sulla mappa, così da rendere l’esperienza ancora più interattiva.

Mappa del mondo per bambini Prodotto di altissima qualità, per stimolare la fantasia dei vostri bambini e regalarvi ore di diverto assieme a loro