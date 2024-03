Si chiamano key tracker: con questi oggetti non perderai più le tue chiavi di casa (e non solo)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di perdere le chiavi di casa. ll risultato? Momenti di panico e una ricerca al cardiopalmo che termina, nel migliore dei casi, con il ritrovamento delle preziose chiavi, dopo aver perso, ovviamente, parecchio tempo.

Un problema che si verifica anche per portafogli, telecomandi oppure smartphone e che è possibile evitare grazie alla tecnologia. Come? Con un dispositivo denominato key tracker che consente di localizzare un oggetto smarrito velocemente e in modo semplice.

Bluetooth trova oggetti bianco Compatibile con Alexa e Google Home, iOS e Android

Key tracker, i migliori localizzatori per le chiavi (e non solo)

I key tracker sono dei piccoli dispositivi che si possono usare come porta chiavi e si comportano come dei veri e propri localizzatori bluetooth. Sono infatti in grado di comunicare con un’applicazione da scaricare sullo smartphone. Se si perde la connessione fra i dispositivi, il GPS consentirà di visualizzare l’ultima posizione sulla mappa dell’oggetto.

In commercio si possono trovare tantissimi key tracker, con caratteristiche tecniche differenti. Si possono sfruttare con oggetti piccoli, come le chiavi, ma anche con zaini, telecomandi o portafogli.

Tile Mate, il tracker più amato

Bianco e di design, Tile Mate è uno fra i tracker più amati e usati. Si può sfruttare per zaini, borse o chiavi. Resiste all’acqua, ha una portata sino a 122 metri e una batteria che dura sino a un anno. Si può applicare a qualsiasi oggetto e consente la localizzazione grazie a un’applicazione gratuita.

Bluetooth trova oggetti bianco Compatibile con Alexa e Google Home, iOS e Android

Vodafone V-Multi Tracker, per chi vuol tutto

V-Multi Tracker è fra i dispositivi più potenti per trovare borsa, tablet oppure chiavi. Si utilizza facilmente grazie all’app Trackisafe e sfrutta tre tecnologie per la localizzazione: GPS, Wi-Fi e cellulare. Possiede numerose funzioni, tutte molto utili. L’avviso di movimento invia una notifica se l’oggetto si muove a una velocità che risulta superiore a quella impostata. Inoltre è possibile accedere a uno storico delle posizioni, valutando tutte le posizioni che sono state registrate dal dispositivo. Un pulsante SOS inoltre consente di inviare un segnale di aiuto in caso di necessità, condividendo la propria posizione con amici e parenti.

Offerta Vodafone V-Multi Tracker Localizzatore GPS multiuso con Bluetooth e SIM integrata

Apple AirTag, per gli appassionati Apple

Utilissimo per chi possiede già un iPad o un iPhone, AirTag consente di ritrovare facilmente un oggetto, facendo suonare l’altoparlante oppure chiedendo aiuto a Siri. La funzione “Posizione precisa” inoltre permette di localizzare gli oggetti in modo preciso, anche a grandi distanze.

Offerta Apple AirTag Localizzatore per dispositivi iOS

Localizzatore remoto JTD Wireless, perfetto per tutti

Dotato di un trasmettitore e quattro ricevitori, questo localizzatore è dotato di pulsanti a colori, segnale acustico e flash per trovare qualsiasi oggetto smarrito. Possiede un raggio d’azione sino a 30 metri. Il trasmettitore possiede una torcia a LED pratica e incorporata, utile al buio, un pulsante ON/OFF per spegnere e accendere facilmente. Si tratta di uno strumento adatto soprattutto per gli anziani, inoltre il trasmettitore si può rimuovere e portare in giro.

Localizzatore trova oggetti smarriti e chiavi, ottimo come regalo

Ideale come regalo per parenti e amici, si può collegare al telefono tramite l’app Nut o il Bluetooth. Ideale sia per sistemi operativi iOS che Android, il dispositivo si può attaccare agli occhiali, al telefono, al telecomando, al portafoglio e persino al collare del cane o del gatto.

Localizzatore con costellazioni Key finder impermeabile e di tendenza ottimo come regalo