Maglioni natalizi: i più belli (e i più brutti!) per il Natale in famiglia

Il Natale 2021 è ormai vicino, e siamo senza dubbio nel periodo dell’anno più magico in cui decorazioni luminose, riunioni di famiglia, addobbi la fanno da padrone.

Se stai cercando il look giusto per queste festività e vuoi strappare un sorriso alle cene di famiglia, allora non puoi non prendere in considerazione un classico intramontabile del periodo: gli indimenticabili e divertenti (e a volte un po’ bruttini!) maglioni di Natale.

I maglioni di Natale, una tendenza popolare

I maglioni di Natale sono diventati una vera tendenza nei primi anni 2000 e in alcuni paesi, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, c’è una vera caccia al maglione più particolare, brutto e per questo divertente, da sfoggiare durante la cena della Vigilia di Natale. Una tendenza diventata così popolare che è stata istituita anche una giornata dedicata, il National Ugly Christmas Sweater Day che ricorre il terzo venerdì del mese di dicembre.

Tu hai già trovato il tuo maglione natalizio?

Non solo pullover confortevoli caldi nei colori tipici del Natale, ma soprattutto maglioni con disegni anche un po’ sopra le righe. Via libera a stampe e ricami di renne, biscotti di pan di zenzero, elfi e altri personaggi del magico mondo di Babbo Natale.

Maglioni natalizi da acquistare su Amazon

Su Amazon trovi una vasta selezione di maglioni natalizi, divertenti e un po’ kitsch, perfetti a questo scopo. Ne abbiamo selezionati cinque che ci hanno colpito di più e che ti consigliamo.

Il primo è un maglione con motivi invernali, sui toni del rosso e del bianco. Puoi abbinarlo ad un paio di jeans ad una gonna o a dei leggings.

Dona un look elegante e fine, ma allo stesso tempo ti permette di essere in pieno mood natalizio senza strafare.

Offerta Maglione natalizio motivi invernali Il maglione elegante e in pieno mood natalizio

Se invece vuoi divertirti e farti foto da postare sui social, il maglione natalizio con Rudolf è quello che fa per te. È unisex e può essere anche un simpatico regalo di Natale. Lo trovi disponibile sia in rosso che in nero.

Maglione natalizio Rudolf Il maglione divertente con Rudolf. Disponibile in due colori

Il più kitsch e per questo ci ha colpito subito è questo maglione disponibile con varie stampe, tra cui il corpo dell’elfo di Babbo Natale. Con questo look strapperai sicuramente più di una risata durante la cena con amici e parenti.

Maglione natalizio elfo di Babbo Natale Il maglione con l'elfo di Babbo Natale è simpatico, colorato e divertente. Disponibile anche per donna

La renna è la protagonista indiscussa del quarto maglione natalizio che ti consigliamo di acquistare su Amazon.

Divertente, pacchiano come richiede il periodo, ha una vestibilità morbida ed è unisex. Quindi puoi acquistarlo per te e per il tuo partner per stupire tutti durante le serate dei giorni di festa.

Maglione natalizio con renna Il maglione con la renna è morbido confortevole.

Chiude la nostra carrellata di maglioni natalizi divertenti e un po’ pacchiani, il maglione sui toni del rosa, con piccoli decorazioni natalizie. Più discreto dei precedenti, ma allo stesso modo adatto allo scopo: strappare qualche risata e divertirsi con look stravaganti e discutibili.

Maglione con alberi di Natale Il maglione natalizio sui toni del rosa, azzurro e del bianco con alberi di Natale.