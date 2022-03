Accessori per la meditazione e i tuoi momenti di relax in casa

Se ti stai approcciando alla meditazione è meglio partire con il piede giusto scegliendo gli accessori per fare meditazione migliori e utili. Ma quali sono? Ecco alcuni consigli.

Gli accessori per la meditazione

Gli accessori per la meditazione sono pochi e molto basici, ma utili per ritagliarti un angolo tutto tuo da dedicare a questa pratica pensata per il proprio benessere.

La meditazione è una pratica antichissima che permette di ottenere un miglioramento delle proprie condizioni psicofisiche grazie alla sua capacità di liberare completamente la mente dai pensieri. Gli effetti positivi sono particolarmente utili per tenere sotto controllo lo stress, ritrovare la concentrazione e addirittura aumentare le difese immunitarie rafforzando così l’organismo.

Cosa serve per fare meditazione

Secondo alcuni, basterebbero già 10 minuti al giorno di meditazione per ottenere dei risultati apprezzabili. È importante scegliere con cura la stanza dove meditare: deve essere un ambiente silenzioso e privo di interferenze esterne. Individuato l’ambiente ideale per fare meditazione, puoi migliorare questa pratica utilizzando i giusti accessori per meditare. Ecco quello che ti occorre.

Cuscini per la meditazione

Meditare, spesso significa rimanere fermi e immobili in una specifica posizione anche per diverse ore. Per questo motivo è importante dotarsi di tappetini idenei o cuscini studiati per questa disciplina. Oltre a farti stare comoda, ti aiuteranno ad immergerti completamente in questa tecnica di rilassamento mentale.

Bruciatori di incenso

Per avvolgersi completamente nell’atmosfera e distrarre la mente dai pensieri di ogni giorno, può essere di grande aiuto l’utilizzo dell’incenso. Per farlo puoi acquistare modelli semplici, oppure dei veri e propri complementi d’arredo dedicati a questo scopo: in commercio si trovano bruciatori (chiamati a flusso inverso) che creano effetti davvero rilassanti con il fumo dell’incenso.

Lampada di sale Himalayano

La lampada di sale Himalayano è l’ideale per godere della giusta luce durante le sedute di meditazione. Si tratta di lampade fatte a mano composte da cristalli di sale naturale: secondo la cromoterapia, il colore arancio ha effetti rilassanti mentre la luce calda e soffusa che emana ha effetti benefici sia a livello emozionale che spirituale. Ogni pezzo è unico e non troverai mai una lampada di sale identica alla tua. Inoltre, secondo la credenza popolare, le lampade di sale sono in grado di eliminare dalla stanza gli ioni positivi emessi da dispositivi quali il cellulare, il wi-fi e gli apparecchi elettrici in generale.

Il diffusore di essenze

Se all’inebriante profumo dell’incenso preferisci profumazioni delicate, puoi optare per un diffusore di aromi elettrico. Utilizzando i tuoi oli essenziali preferiti, potrai rilassarti scegliendo le profumazioni più idonee al tuo stato d’animo del momento. Fra gli olii essenziali indicati per questa disciplina troviamo l’incenso, la salvia e la lavanda.

Cuscino meditazione mezzaluna

I cuscini per meditazione a mezzaluna solo l’ideale per fornire un supporto più ampio per i fianchi e le gambe. Grazie alla sua particolare forma a mezzaluna è il cuscino per meditazione ideale per sedersi a gambe incrociate, ottenendo una postura eretta confortevole.

Campana tibetana per la meditazione

Meditare significa raggiungere la pace interiore, allontanando completamente lo stress e i cattivi pensieri. Le campane tibetane, antichi strumenti musicali originari della cultura buddista, sono composte da diverse leghe (quelle più prezioso contengono fino a 12 metalli) che richiamano i sette metalli planetari. Colpendola e sfregandola con il percussore sul bordo esterno emette un suono con una lunga vibrazione che, secondo la tradizione, apporta benefici sulla mente umana.

Tappetini per meditazione

Utilizzati anche per altre discipline, i tappetini per lo sport sono l’ideale per chi pratica yoga o meditazione. Realizzati in tessuto antiscivolo, sono mordidi e possono essere portati sempre con sè: inoltre sono molto semplici da pulire e resistenti all’acqua.

Libri per imparare la meditazione

Se parti proprio “da zero” è importante apprendere le basi della meditazione. Per farlo, puoi acquistare online dei manuali dedicati a questa disciplina che sapranno introdurti in modo corretto in questo modo.