Brigitte Nielsen, 57 anni, party in piscina con Frida, 2 anni

Brigitte Nielsen, mamma felice a 57 anni, della sua piccola Frida, di due. L’attrice danese, classe 1963, sposata dal 2006 con Mattia Dessì, suo quinto marito, e madre di 5 figli, tra cui Frida, ultima nata e partorita a quasi 55 anni, pubblica su Instagram scatti della sua estate americana.

Brigitte vive con marito e figlia a Los Angeles e in questi giorni combatte la calura estiva nella sua piscina, insieme a Frida. Una foto postata sui social la vede brindare in acqua con la piccola. “Cheer” ( salute) scrive l’attrice accanto alla foto. “Immagino che in due sia già ‘party in piscina’”

La Nielsen in questi giorni ha fatto parlare di sé per l’uscita della sua prima autobiografia, You only get one life, nella quale svela il suo passato trasgressivo e piccante. Se del matrimonio con Sylvester Stallone si sapeva, novità è la relazione breve e passionale avuta con Arnold Schwarzenegger.

I due si conobbero nel 1985 sul set del film Yado (Red Sonja in inglese) e ne nacque una relazione clandestina fatta di grande passione.

Io ero una a cui piaceva flirtare e forse ci fu qualcosa tra di noi anche per i ruoli che dovevamo interpretare: i nostri personaggi condividevano una storia d’amore nel film. Arnold era uno con i piedi per terra, nonostante il suo fisico da Dio. Ma era impossibile ignorarlo quando correvamo mezzi nudi con i costumi da battaglia.

Volevamo provare tutto a letto e infatti lo abbiamo fatto. Non c’erano restrizioni, né promesse, niente di niente. Fu un periodo bellissimo nella mia vita.

Non sapevo quanto fosse seria la loro storia, non ha mai parlato di lei. Il modo in cui viveva con me mi dava l’impressione di essere l’unica. Lontano dalle telecamere Arnold era affascinante, gentile, fiducioso. Sapevamo che appena il film fosse finito, sarebbe finita anche la storia. Il tempo era poco, abbiamo fatto il possibile. Appena le luci del set si spegnevano, sparivamo per fare “le nostre cose”. Allora ero sposata, non sono stata onesta con mio marito, ma il mio matrimonio era già finito. Poi ho saputo di Schwarzenegger e Maria e mi sono sentita tradita

Oggi però Brigitte si è calmata: a 57 anni è una moglie e mamma appagata, felice di potersi finalmente dedicare alla sua principessina e al marito Mattia, di 15 anni più giovane. La coppia sta insieme da 15 anni, nonostante la differenza d’età. Nel caso della Nielsen, quindi, è proprio il caso di dire: “Buona la quinta”.