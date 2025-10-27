Obesità, dimagramento e disturbi del comportamento alimentare: come riconoscere i segnali

Giovanni Abbate Daga, Docente di Psichiatria all’Università di Torino, ci spiega come riconoscere i disturbi del comportamento alimentare e cosa fare

Pubblicato: 27 Ottobre 2025 11:17

Cogliere i primi segni dei mutamenti del comportamento alimentare è fondamentale. Anche perché permette di agire sul fronte delle cure in modo ottimale.

Giovanni Abbate Daga, Docente di Psichiatria all’Università di Torino, ci spiega cosa bisogna fare per identificarli e soprattutto come approcciare in chiave multidisciplinare la problematica, senza pensare esclusivamente al concetto di dieta.

Sul fronte dell’alimentazione, quindi, è importante procedere lungo un percorso su misura, senza cercare soluzioni facili che magari promettono risultati rapidi. E soprattutto occorre comprendere bene quali sono le caratteristiche ed i bisogni individuali, oltre il semplice computo calorico, per poter offrire ad ogni persona le risposte che più ai adattano alla sua situazione.

Disturbi alimentari, come riconoscerli
