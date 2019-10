Tumore al seno, gli effetti del movimento fisico sul rischio di recidive

editato in: da

Più di 52.000 nuovi casi: ecco i numeri delle diagnosi di tumore al seno in Italia nel 2018. Se si guarda alla situazione del nostro Paese, è però bene ricordare anche l’ottima media di sopravvivenza a cinque anni: il valore in questione è pari all’87% e supera la media europea.

Chi vive il calvario della diagnosi di tumore al seno e del successivo trattamento deve fare i conti pure con le recidive. Tra le “strategie” utili per prevenirle troviamo l’esercizio fisico. Come ricordato anche dagli esperti della Fondazione Veronesi, l’attività fisica aiuta a modulare i meccanismi del sistema immunitario, la cui efficienza è profondamente legata all’eventuale progressione della neoplasia.

Per approfondire ancora meglio gli effetti dell’attività fisica sul rischio di recidive del tumore al seno, i ricercatori dell’Università di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con due associazioni culturali non profit e con realtà sanitarie di spicco come la Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, faranno a breve partire il progetto MoviS.

A partire dal mese di novembre verranno infatti reclutati 180 pazienti con alle spalle una diagnosi di tumore al seno e il fatto di essere state sottoposti a un trattamento chirurgico. Tra i criteri è presente anche l’assenza della patologia al momento dell’inclusione nel campione e il fatto di aver terminato da almeno 6 mesi la chemioterapia.

I partecipanti, divisi in due gruppi, saranno inseriti in tre percorsi di supporto. Entrambi i gruppi verranno seguiti dal punto di vista psicologico e nutrizionale, mentre solo quello sperimentale verrà incluso in un programma finalizzato a controllare l’esercizio fisico partendo dai dati di un diario personale sul movimento quotidiano.

A un follow up di 3 anni sarà possibile raccogliere dati senza dubbio rilevanti in merito a un aspetto sul quale vale la pena soffermarsi. Come evidenziato pure dagli esperti di Humanitas, condurre una vita sedentaria dopo una diagnosi di tumore al seno espone a un rischio di mortalità maggiore del 25%.

Per prevenire le recidive basterebbero solo due ore e mezza di attività fisica a settimana (va benissimo anche una disciplina leggera come la camminata veloce). Ricordiamo infine l’importanza di dire addio a fumo di sigaretta e dieta sbilanciata.