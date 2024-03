Cinque consigli per curare la cistite, prima dei farmaci

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Fonte: DiLei - 123RF Come curare la cistite oltre i farmaci

È scritta nella stessa conformazione fisica della donna, la tendenza a sviluppare la cistite. I motivi di questa sorta di “vantaggio”, ovviamente in chiave negativa, visto che stiamo parlando di un’infiammazione particolarmente fastidiosa e che tende a recidivare, vanno ricercati nella disposizione anatomica degli organi della pelvi. In primo luogo, quando si parla di infezioni ascendenti, bisogna tener presente che rispetto al maschio l’uretra femminile è più corta. Questo comporta quindi una maggior facilità per i batteri a risalire fino alla vescica. Ma non basta. anatomicamente lo sbocco dell’uretra, la parte finale dell’apparato digerente e la vagina sono molto vicini, a pochi centimetri uno dall’altro.

E quindi è evidente che la possibile trasmigrazione di ceppi batterici da una zona all’altra rende ancora più facile l’insorgenza di cistite. Ultimo elemento che mette a rischio la donna è l’ambiente locale. Nell’area in cui l’uretra “sbocca”, come un piccolo ruscello che trasporta l’urina, all’esterno, può esserci un elevato tasso di umidità che può facilitare la replicazione batterica.

I consigli per prevenire e contrastare la cistite

Detto tutto questo, ricordiamo che la diagnosi di cistite (ed in particolare di forme specifiche) deve venire dal medico. E deve essere lo stesso medico ad indicare le cure, in particolare per quanto riguarda la necessità o meno di assumere antibiotici. Questo non significa però che alcune buone abitudini non possano aiutarci a limitare i rischi.

Bevete molta acqua . Occorre bere almeno un litro e mezzo di acqua ogni giorno : per chi soffre spesso di cistite, il “lavaggio” naturale della vescica prodotto dall’urina rappresenta un’arma difensiva e preventiva molto efficace.

Create un ambiente acido . Le spremute di agrumi (e non solo) aiutano a creare le condizioni perché i batteri facciano fatica. Quindi servono bevande che permettono di “acidificare” le urine, visto che in ambiente acido i batteri si riproducono con maggior difficoltà.

Mantenete “regolare” l’intestino . Una corretta regolarità intestinale rappresenti uno strumento per ridurre la frequenza delle cistiti nelle donne che presentano ripetute infezioni e che hanno difficoltà a mantenere un normale “ritmo” nell’evacuazione.

Scegliete i giusti vegetali . Un’alimentazione ricca di proteine favorisce la produzione di urina, aiutando a “pulire” la vescica. Tra i vegetali, alcuni possono aiutare a stare meglio ci sono cavolo , porro , cicoria , carciofi e cipolle.

Occhio ad alcol e caffè . Teniamo sempre presente che, soprattutto per il caffè , il troppo stroppia. Un eccesso nel consumo di alcolici e caffeina, infatti, può determinare irritazione sulla parete interna della vescica e quindi facilitare lo sviluppo dei germi.

Il consiglio finale

Occhio alla moda. Qualche tempo fa una ricerca degli esperti della London School of Hygiene & Tropical Medicine aveva indicato l’importanza di cambiare regolarmente gli indumenti intimi della notte. Ma non pensate solamente al pigiama o alla camicia. In caso di cistite e vescica particolarmente sensibile, oltre a cambiarsi frequentemente, conviene evitare tessuti sintetici, i jeans e i pantaloni molto aderenti, che possono dare irritazioni alla pelle e quindi far sviluppare germi che possono colonizzare la vescica.