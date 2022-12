William lascia a casa Kate Middleton e rivede la sua ex

Fonte: Getty Images William

Kate Middleton non ha potuto fare altro che restare a casa con i bambini, mentre William se ne è andato solo al matrimonio della sua ex Rose Farquhar. Il Principe si è consesso una festa “da single”, lontano dalla famiglia, preferendo a moglie e figli la compagnia degli amici.

William senza Kate Middleton alle nozze della ex

Kate Middleton forse non era persona gradita alle nozze di Rose Farquhar, ex fidanzata di William, con George Gemmell. Infatti il Principe se ne è andato tutto solo nel Gloucestershire, lasciando a casa la sua dolce metà. Non ci potrebbe essere altra spiegazione, dato che la cerimonia si è svolta di sabato pressa la chiesa di Santa Maria Vergine a Tetbury e nessuno dei tre bambini, George, Charlotte e Louis, aveva scuola. Nemmeno impegni istituzionali bloccavano Kate, molto semplicemente lei non è stata invitata.

Fonte: IPA

Eppure suo marito William è rimasto in ottimi rapporti con Rose, malgrado la fine della loro storia, e si sono incontrati spesso ai matrimoni di amici comuni, appartenenti all’alta società, ai quali era presente anche Kate. Il sospetto è che sia stato il Principe a voler lasciare a casa moglie e figli, per potersi godere un weekend in santa pace, solo con gli amici.

William solo al matrimonio di Rose Farquhar per dimenticare Harry

Un’ottima distrazione da polemiche e tensioni scatenate da Harry e Meghan Markle con la loro docu-serie di Netflix, dove sparano a zero anche e soprattutto su William. Harry ha infatti raccontato che è stato spaventato dal fratello per quanto gli ha urlato contro dopo che espresse il desiderio di lasciare la Famiglia Reale.

Fonte: IPA

Ma Lady Middleton sa che la Monarchia viene prima di tutto e probabilmente ha concesso con tutta serenità a William di andare al matrimonio da solo dopo tutto quello che ha passato a causa di suo fratello. Infatti, solo lontano dai soliti volti e dalla dinamiche abituali, il Principe può trovare un po’ di distrazione. Anche se la Famiglia Reale ha deciso di non commentare la serie, Will e Carlo sono molto arrabbiati e delusi da Harry.

Un amico del Principe del Galles ha dichiarato al Times: “William ha detto che non avrebbe mai guardato questo documentario e so che sicuramente non lo farà. Preferisce concentrarsi sul futuro“.

Kate Middleton, l’assenza sospetta alle nozze

E così ha cercato un po’ di svago al matrimonio della sua ex. Una fonte presente alle nozze di Rose Farquhar ha raccontato a People che William è andato solo al matrimonio e che è stata una magica cerimoni invernale con gli sposi che sono passati attraverso un tunnel formato dagli ospiti che lanciavano stelle filanti, prima di partire sulla loro Land Rover. E Kate è stata costretta a perdersi tutto questo, nonostante tra gli invitati ci fossero anche dei suoi amici e perfino il suo ex Rupert Finch.

Dunque la sua assenza si fa ancora più sospetta. Forse la sposa è veramente gelosa di Lady Middleton, colei che le ha impedito di diventare Regina sposando William.

Chi è Rose Farquhar

Infatti, Rose Farquhar è considerata la prima ragazza importante del Principe di Galles. Dopo aver frequentato William, Rose è andata a New York dove ha studiato recitazione al Lee Strasberg Institute. È una cantautrice ed è apparsa in The Voice UK nel 2016, attualmente lavora per il Belvoir Castle della duchessa di Rutland in un ruolo di sviluppo aziendale.

Fonte: IPA

Per il suo matrimonio, ha scelto un abito da sposa bianco con sottogonna in tulle e corpetto in pelliccia. Un imprevisto ha messo a rischio la cerimonia quando l’auto dello sposo è andata in panne e lo ha costretto ad arrivare all’altare in ritardi, ma il fatidico sì è stato pronunciato con sollievo dei presenti. E forse anche dell’assente Kate che finalmente ha visto sistemarsi una possibile rivale.