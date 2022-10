William in lacrime, messo in dubbio il legame fraterno con Harry

Fonte: IPA William e le lacrime per Meghan

Era l’ottobre del 2019 quando l’hashtag #WeLoveYouMeghan impazzò sul web in seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla Markle durante il documentario di ITV Harry & Meghan: An African Journey che andò in onda a settembre dello stesso anno nel Regno Unito e un mese dopo in USA.

Durante l’intervista ai Duchi di Sussex fatta dal giornalista Tom Bradby, nel documentario sul viaggio in Africa insieme al marito Meghan parlò per la prima volta di quanto fosse stato complesso affrontare la sua prima gravidanza, soprattutto in quanto donna e futura mamma sempre sotto i riflettori e alla mercé del giudizio dei media (e non solo).

Alla domanda del giornalista che le chiedeva, appunto, come avesse vissuto la dolce attesa e come stesse in merito alle (a volte morbose) attenzioni della stampa, Meghan, visibilmente commossa rispose: “qualsiasi donna, specialmente durante una gravidanza, è vulnerabile. E grazie anche per averlo chiesto, perché non molte persone mi hanno chiesto se stessi bene… Non sto non proprio ok, visto che è stata davvero una lotta”.

William scosso dalle parole di Meghan

Quando il documentario è andato in onda negli Stati Uniti le parole di Meghan hanno dato il via all’hashtag #WeLoveYouMeghan e a diverse manifestazioni di affetto nei confronti della Markle, tra cui quella di Monica Lewinski, ex amante del Presidente Clinton anche lei per anni sotto scacco del giudizio dei media.

Tra le persone rimaste scosse dalle parole della Duchessa di Sussex spicca anche William. Ha infatti di recente affermato l’esperta reale Charlotte Griffiths che William era “quasi in lacrime” davanti alle dichiarazioni della cognata.

La reazione dell’erede al Trono, oggi Principe di Galles dopo la morte di Elisabetta, è stata confermata dalla giornalista Rebecca English. “Mi è stato detto che William ha guardato il documentario in diretta ed era sinceramente inorridito, davvero sconvolto e davvero preoccupato per suo fratello. All’epoca è stato riportato che fosse arrabbiato per quelle parole, ma a me non risulta così”.

“Sentiamo sempre questa narrazione secondo cui William è duro e arrabbiato con il fratello, ma le cose stanno diversamente” ha sottolineato anche la Griffith non contenta che il legame fraterno tra William e Harry venga sempre messo in dubbio.

Il duro periodo di solitudine di Meghan è stato anche trattato anni dopo il documentario su Harry e Meghan, durante l’ormai famosissima intervista che, dopo il Megxit, i Duchi di Sussex hanno tenuto con Oprah Winfrey. In quell’occasione Meghan arrivò addirittura a confessare che, durante il suo quinto mese di gravidanza, aveva pensato di togliersi la vita.

William e Harry sempre più distanti (o forse no)

Nonostante la commozione di William nel sentire il dolore nascosto della cognata, oggi il primogenito di Carlo III sembra sempre più lontano dal fratello minore Harry o almeno in molti credono che sia così.

Sul reale rapporto tra i due figli di Carlo e Lady D si scrive e si legge di tutto ma forse la verità è tra le righe delle parole che Harry ha affermato sempre nel documentario Harry & Meghan: An African Journey.

“Siamo fratelli. Saremo sempre fratelli. Al momento siamo sicuramente su percorsi diversi. Ma ci sarò sempre per lui, come so che lui ci sarà sempre per me” aveva chiarito il Duca di Sussex “non ci vediamo più tanto come un tempo perché siamo molto impegnati, ma lo amo molto. La maggior parte delle voci è stata creata dal nulla. Ma, come accade tra fratelli, hai delle belle giornate, e delle brutte giornate”.