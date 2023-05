Carlo e Camilla, primo Garden Party da Sovrani: l’errore imperdonabile di un invitato

Come è andato il primo Garden Party da Sovrani per Carlo e Camilla? Un successo da una parte, una gaffe dall’altra. Sono stati ben 8mila gli invitati, e Re Carlo e Camilla hanno ovviamente fatto gli onori di “casa” a Buckingham Palace. Hanno scelto personalmente gli ospiti, accogliendo tutti in modo caloroso. Presenti – ovviamente – anche il Duca e la Duchessa di Edimburgo. Ma non è passata inosservata la gaffe di un invitato.

Carlo e Camilla, come è andato il primo Garden Party da Sovrani

L’Incoronazione è ormai vicina: il 6 maggio, infatti, è una data a dir poco importante per Re Carlo e la Regina Consorte Camilla, incoronati formalmente nell’Abbazia di Westminster. Una data a cui si stanno preparando da tempo, e verso cui c’è una crescente attesa.

Prima, però, si è svolto il consueto Garden Party: in realtà, i Sovrani erano presenti anche l’anno scorso, quando avevano fatto le veci della Regina Elisabetta. Presente all’evento anche Lionel Richie, in attesa di prendere parte all’Incoronazione di Carlo.

Il look di Carlo e Camilla per il primo Garden Party

Fonte: IPA

La Regina Consorte Camilla non ha dovuto impegnarsi molto per essere elegante: ha infatti indossato un abito con cappotto dalle tonalità del blu scuro e bianco firmato Bruce Oldfield. Quest’ultimo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere anche lo stilista per l’abito dell’Incoronazione. All’abito ha abbinato un cappello blu con nastro bianco disegnato da Philip Treacy. Per le scarpe, ha prediletto il tacco basso di Eliot Zed. Infine, collana di perle a quattro fili con chiusura a diamante.

Re Carlo, invece, è apparso assolutamente a suo agio durante il Garden Party, nonostante le voci sull’Incoronazione non siano molto rassicuranti: si è verificata anche una vera e propria esplosione a Buckingham Palace. I problemi per l’Incoronazione non stanno turbando il Re, almeno all’apparenza.

Fonte: IPA

Come potremmo definire il look di Carlo per il Garden Party? Elegante e perfetto al contempo: abito da sera nero, cappello a cilindro. I Sovrani sono stati accolti in modo caloroso dalla folla. Per fortuna, l’evento è stato un successo, e Lionel Richie, ambasciatore della Prince’s Trust, ha chiacchierato con Carlo e Camilla, facendo una gaffe, un vero e proprio errore imperdonabile, posando una mano sulla spalla della Regina Consorte e provando a stringerle persino la mano più volte.

Camilla ha riciclato il look: quando lo abbiamo già visto

Fonte: IPA

Camilla non è mai stata una fashion victim: da una parte i look di Kate Middleton e Meghan Markle sono difficili da battere, dall’altra la Regina Consorte è sempre stata dedita ad altri interessi. Eppure, anche lei è una fan del riciclo. In realtà, abbiamo già visto il look indossato al Garden Party, ed esattamente in occasione del Giovedì Santo nel 2022, quando ha sostituito la Regina Elisabetta. Potrebbe trattarsi di un omaggio? Non è da escludere.

Il 6 maggio, all’Abbazia di Westminster a Londra, sono attese 2.200 persone, tra membri della Famiglia Reale, Capi di Stato, Rappresentati Internazionali. Anche per l’Incoronazione Carlo e Camilla hanno scelto la strada della sostenibilità: un aspetto tanto caro al Re, che non è mai stato amante dello spreco.