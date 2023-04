Problemi per l’Incoronazione di Re Carlo. La mossa di Harry, Meghan non ci sta

Fonte: IPA Kate Middleton rilancia il cappotto blu elettrico e salva Re Carlo dall’imbarazzo

Ci sono problemi in vista per l’Incoronazione di Re Carlo: non solo Harry e Meghan rappresentano un ostacolo per il Monarca. Il 6 maggio è la data scelta per l’Incoronazione, un giorno importante, ma, secondo i tabloid inglesi, c’è una minaccia alla sicurezza da non sottovalutare. Al momento i capi della sicurezza stanno lavorando per garantire che tutto fili liscio. Anche Harry si prepara al grande giorno, ma Meghan non è dalla sua parte. Ma procediamo per punti.

Incoronazione di Re Carlo: i problemi di sicurezza

Il giorno più importante per Re Carlo sta per arrivare: il 6 maggio si sta avvicinando sempre di più, e fervono i preparativi. Per volere del Monarca, l’Incoronazione sarà molto più “snella” rispetto al solito. Da sempre sostenitore delle tematiche ambientaliste ed ecologiche, Carlo ha fatto un ulteriore passo in avanti per abbracciare la filosofia green e ha mantenuto la sua promessa di snellire la Monarchia.

Ma questo non è abbastanza: secondo il Sun, i poliziotti sono in allerta per alcuni gruppi che complottano di sabotare l’Incoronazione di Carlo. L’ex capo della protezione dei Reali, ovvero Dai Davies, ha affermato che “la minaccia è grande come lo è stata negli ultimi 50 anni“. La pressione è altissima, così come la tensione del Monarca stesso: già a Pasqua lo abbiamo visto sottotono e in ansia, e per fortuna Kate Middleton ha salvato la situazione sfoggiando un look perfetto.

Harry, la mossa per avvicinarsi a Carlo

Sempre il Sun ha svelato in anteprima che Harry e Carlo hanno parlato “a cuore aperto” prima di accettare l’invito per l’Incoronazione. Il rapporto del Principe Harry con la sua famiglia, dopo la pubblicazione del libro Spare e il documentario su Netflix, è appeso sul filo del rasoio. Presente nel grande giorno del padre, non ci sarà invece Meghan Markle, che rimarrà in America con i figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet.

Oltretutto, Carlo ha ammesso di essere molto orgoglioso sia di Harry che di William, nonostante la faida e l’allontanamento da Palazzo del Duca di Sussex. Fonti vicine a Buckingham Palace hanno rivelato al Sun che “da entrambe le parti c’è volontà e voglia di riparare”. Ma è difficile al momento dire se sarà davvero così, perché le incognite sono fin troppe, come l’indomabile Meghan Markle.

Meghan volta le spalle a Harry: i progetti dopo l’Incoronazione

Secondo Tom Bower, la verità sull’assenza di Meghan Markle all’Incoronazione di Re Carlo è semplicemente una. Non avendo una posizione di rilievo, ha scelto di non volare a Londra. Anzi, la Duchessa di Sussex avrebbe nuovi progetti in cantiere, a cui sta lavorando già da un po’.

Secondo Nick Ede, la pubblicazione di Spare ha costretto la Markle a “tenere un basso profilo per un po’ di tempo”. Troppi scandali non fanno bene alla sua reputazione, che è già piuttosto bassa non solo in Inghilterra, ma anche in America.

Meghan sta pensando dunque a come rimettersi in gioco dopo l’Incoronazione, voltando di fatto le spalle a Harry. Sappiamo tutti, infatti, che Re Carlo è stanco dei capricci dei Sussex, ma è anche spaventato dalle rivelazioni alla stampa. Il Principe Harry vuole riavvicinarsi alla sua famiglia: a queste condizioni, però, è piuttosto difficile.