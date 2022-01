Elisabetta, il prestigioso regalo a Camilla che dimostra tutta la sua fiducia

Camilla, finalmente il riscatto: non è più l’eterna cattiva della Famiglia Reale

Per la Regina Elisabetta si è chiuso un anno da dimenticare: la Sovrana ha dovuto dire addio al marito, il Principe Filippo, scomparso lo scorso aprile alla vigilia del centenario, così come alla sua dama di compagnia, la Duchessa di Grafton, Ann Fortune FitzRoy e a Lady Diana Farnham, una delle sue più care confidenti e amiche intime.

La Regina però ha voluto concludere il 2021 con un gesto importante per dimostrare tutta la sua fiducia a Camilla, facendole un grande regalo.

Elisabetta, il grande regalo a Camilla

La Sovrana d’Inghilterra ha voluto fare un grande regalo a Camilla, la moglie del Principe Carlo, nonché Duchessa di Cornovaglia, nominandola dama del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, il più antico e il più importante della Gran Bretagna. È infatti classificato come il più alto onore civile e militare britannico da guadagnare, che solo la sovrana ha il potere di attribuire.

Attraverso un annuncio fatto dal Palazzo il 31 dicembre è stato comunicato l’ingresso della moglie del Principe Carlo in quest’ordine, istituito nel 1348 dal re Edoardo III e che si ispira alla leggenda dei cavalieri della tavola rotonda di re Artù. È considerato l’apice del sistema di onorificenze britannico.

L’ingresso della Duchessa nell’Ordine della Giarrettiera è entrato in vigore il giorno successivo alla sua comunicazione, cioè l’1 gennaio del 2022. La particolarità di questa carica è che si tratta di un dono personale della Regina, in quanto non deve consultarsi con il primo ministro.

Da qui l’importanza e il significato dell’entrata a far parte dell’Ordine da parte della Duchessa, per “i servigi offerti alla Sovrana“.

Camilla, l’ascesa inarrestabile

Da donna più odiata d’Inghilterra a Dama dell’Ordine della Giarrettiera: Camilla è riuscita negli anni a riscattarsi, dopo essere stata considerata per tantissimo tempo la causa del fallimento del matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo.

La sua ascesa è inarrestabile: l’ex signora Parker Bowles è riuscita, con tanta tenacia, determinazione – ma soprattutto in punta di piedi – a ritagliarsi il suo spazio sia nella Famiglia Reale che nel cuore dei sudditi, che, malgrado l’iniziale diffidenza, hanno imparato ad apprezzarla.

Quella che era considerata come “amante proibita”, non ha mai smesso di impegnarsi per la Corona – spesso accanto al marito – dall’assistenza agli anziani e alla persone malate, alla creazione di un circolo di lettura, molto attivo durante la pandemia. Ed è riuscita anche ad abbattere i muri alzati dalla suocera, colei che in passato non si era posta il problema di definirla, senza mezzi termini, “una donna malvagia“.

“Tutto questo aprirà la strada alla duchessa di Cornovaglia a diventare regina quando il principe Carlo salirà sul trono – ha spiegato in una intervista il suo biografo Hugo Vickers sul Daily Mail – Non ci sono dubbi. Camilla è l’avvenire della monarchia inglese”. Secondo il settimanale francese Point de vue con questa investitura, “la Regina Elisabetta ha voluto dare un segnale forte a tutti gli inglesi. Camilla sarà sempre più indispensabile al clan dei Windsor”.