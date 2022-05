La Regina non demorde: va al suo festival preferito in golf cart (e abito rosa)

La Regina torna in pubblico: primo grande evento del Giubileo di Platino

La Regina Elisabetta II è una vera forza della natura e lo dimostra dall’alto dei suoi 96 anni di età e di ben 70 di regno. Una Sovrana dei record, potremmo dire, per la quale sudditi britannici (e fan da tutto il mondo) continuano a fare un incessante tifo. Con l’età che avanza e problemi di salute sempre più evidenti e debilitanti, Sua Maestà ha già dovuto rinunciare ad alcuni eventi istituzionali e del Giubileo di Platino, ma non avrebbe mai perso per niente al mondo il suo festival preferito: il Chelsea Flower Show di Londra.

Elisabetta arriva al Chelsea Flower Show in golf cart

Avreste mai pensato di vedere la Sovrana più longeva che il Regno Unito abbia mai avuto arrivare raggiante in golf cart a un festival primaverile? Con la Regina Elisabetta dobbiamo aspettarci questo e altro. Il The Sun aveva già anticipato questa novità per la Regina, che ha iniziato da qualche tempo a spostarsi in un nuovissimo golf cart di lusso alimentato a batteria, per via dei suoi problemi di mobilità sempre crescenti.

Adesso abbiamo potuto vederlo chiaramente con i nostri occhi e dobbiamo ammettere che quella che emerge è l’immagina di una donna che, all’età di 96 anni, è felice come una bambina all’arrivo al suo festival preferito. La Regina è apparsa serena e sorridente, nonostante i problemi di salute che l’hanno già portata a rinunciare a diversi eventi, tra cui la cerimonia del Trooping The Colour dove il prossimo 2 giugno avrebbe dovuto presenziare per i tradizionali saluti.

La Regina sceglie il rosa per il festival dei fiori

Che la Regina indossi sempre completi e abiti dai colori sgargianti non è di certo un segreto, ma la scelta del look per il Chelsea Flower Show non avrebbe potuto essere migliore di questa. La Sovrana spiccava nella sconfinata distesa verde del parco in cui la manifestazione è tornata ad allietare il pubblico dopo due anni di stop, causa pandemia da Covid-19. Il capospalla rosa acceso lasciava intravedere il delizioso abito floreale (a tema con l’evento), mentre a completare il look della Sovrana ci hanno pensato i guanti bianchi e una splendida parure di perle.

Il Chelsea Flower Show non è soltanto uno degli eventi più importanti e grandiosi di tutto il Regno Unito, ma un’occasione per celebrare la natura e affrontare temi importanti come l’ambientalismo e la salvaguardia del Pianeta, l’alimentazione sostenibile e perfino temi come la salute mentale e l’inclusione. Tutti argomenti cari alla Regina ma anche al figlio Carlo, da sempre fervente ambientalista, e al nipote William che, per sua stessa ammissione, ha sofferto in passato di depressione e disturbi dai quali si è liberato dopo un difficile percorso.

Sophie del Wessex e Beatrice di York al fianco della Regina

Elisabetta non era da sola al Chelsea Flower Show del 23 maggio 2022. Ad accompagnarla ci hanno pensato la nuora Sophie del Wessex, moglie del suo figlio più giovane Edoardo, nonché amatissima amica e confidente, e la dolce Beatrice di York. La nipote era in compagnia del marito Edoardo Mapelli Mozzi, dal quale ha avuto una splendida bambina di nome Sienna. All’evento erano presenti anche alcuni cugini della Regina: il Duca di Gloucester, il Duca di Kent, il Principe Michele di Kent e la Principessa Alexandra.