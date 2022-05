Kate e William abbattono il protocollo: selfie, sorrisi e abbracci con i sudditi

Kate Middleton, il perfetto look navy per la primavera

Kate Middleton e il Principe William sono pronti a rivoluzionare il protocollo reale, e hanno iniziato con il gesto più inaspettato: un selfie. Dopo le pesanti critiche ricevute durante il loro viaggio ufficiale ai Caraibi, la coppia reale, in visita in Scozia, ha scelto di mettere da parte inchini e riverenze e concedersi a un mare di folla che li attendeva lungo le strade di Glasgow.

Kate e William: sorrisi, abbracci e quel selfie inaspettato

Chi lo avrebbe mai detto, solo poche settimane fa Kate Middleton e il Principe William erano stati oggetto di pesantissime critiche per il protocollo ormai desueto, e persino colonialista, durante il viaggio ufficiale ai Caraibi. Il tentativo della Corona di riavvicinare i paesi del Commonwealth non aveva ottenuto il riscontro sperato, anzi: i media locali (ma anche inglesi) avevano tacciato Kate e William di atteggiamenti troppo da regnanti e poco umani.

Così, secondo i bene informati a Palazzo, la coppia avrebbe deciso di iniziare una piccola rivoluzione in positivo, nella speranza di eliminare quel soffocante protocollo che li tiene spesso troppo lontani dai sudditi. Detto fatto. Nel primo viaggio reale post “disastro” i Duchi di Cambridge hanno messo da parte le regole e si sono lasciati andare a strette di mano, sorrisi e abbracci a Glasgow, durante il tour in Scozia. Una folla di sudditi e curiosi si era raccolta lungo la strada percorsa da Kate e William, che sono corsi a salutarli e non solo: un gruppo di fortunate signore è riuscito a strappare un selfie all’erede al trono e sua moglie, un evento più unico che raro.

Missione compiuta, almeno questa volta, per la coppia che non sembra lasciare mai nulla al caso. Un gesto inaspettato che, se fosse stato fatto da Harry e Meghan avrebbe attirato solo commenti negativi, come sempre. Kate Middleton sa bene come giocare le sue carte, e la strada verso il trono appare ogni giorno più breve.

Che sia stato un gesto spontaneo o meno poco importa, questa rivoluzione a Corte è necessaria per la sopravvivenza della Corona stessa.

Regole e protocollo, quando è troppo per Kate Middleton

L’abbiamo conosciuta come silenziosa, educata, sempre in linea con il protocollo, ma Kate Middleton è una commoner, una cittadina comune, ed è cresciuta in campagna e facendo sport. Per questo la sua rivoluzione silenziosa, che ha preso sempre più spazio dopo l’arrivo del ciclone Meghan, non ci può stupire più di tanto.

Le attività sportive all’aperto, gli abiti di Zara e H&M per lei e i suoi figli, i look riciclati, la passione per la botanica, la fotografia e i racconti per bambini. Kate Middleton sarà Regina, ma seguendo un modello molto diverso da Elisabetta II che, a detta di voci da Palazzo, deve approvare anche la lunghezza degli abiti della moglie del nipote.

Casa che vai regole che trovi, è vero, e stiamo parlando di una famiglia Reale, ma Kate sa bene che la sua popolarità tra gli inglesi le permetterà di modificare o aggirare tante di quelle regole che prima sembravano ostacoli insormontabili.

Un po’ Lady Diana, un po’ Meghan Markle, un po’ Sarah Ferguson, sì, è vero, ma lei sarà la futura Regina d’Inghilterra e questo graduale abbandono del protocollo potrebbe essere per sempre.