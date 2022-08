Lutto per la Regina Elisabetta, perde la sua cara amica d’infanzia

Fonte: Getty Images La Regina torna in pubblico: primo grande evento del Giubileo di Platino

Dopo le celebrazioni del Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno, la Regina Elisabetta ha ricevuto una brutta notizia. All’età di 97 anni è venuta a mancare Myra Butter, nome sconosciuto ai più ma che ha rappresentato tanto per la Sovrana britannica: Lady Butter è stata una delle sue più care amiche d’infanzia e il loro rapporto non ha mai accennato ad affievolirsi, fino all’ultimo giorno.

Un altro lutto per la Regina Elisabetta

Quando Elisabetta II salì al trono, appena venticinquenne, iniziò il regno della Sovrana europea più longeva di sempre. Quest’anno ha celebrato il 70esimo anniversario tra grandi festeggiamenti ed eventi che hanno coinvolto la Royal Family come i sudditi. Ma se c’è sempre stata una certezza per la Regina è la consapevolezza di avere al fianco alcune persone, intime e speciali, che non l’hanno mai abbandonata neanche per un momento.

Lady Myra Butter è stata una di queste e la sua scomparsa rappresenta oggi un profondo lutto per la Sovrana britannica. Lady Butter faceva parte del suo ristretto gruppo di amiche e confidenti già prima della sua incoronazione avvenuta il 6 febbraio 1952, ma le sue si conoscevano e frequentavano sin dall’infanzia. Possiamo quindi immaginare come l’annuncio della morte, pubblicato sul Daily Telegraph lo scorso 28 luglio, abbia turbato la Regina che con Lady Butter ha perso una delle persone più importanti.

L’ennesimo lutto per Sua Maestà che dal 2021 ha dovuto dire addio a tante persone care. A cominciare dal marito Filippo, Duca di Edimburgo e grande amore della sua vita, perdita dalla quale è uscita parecchio provata anche in termini di salute. Poi è stata la volta di due carissime dame di compagnia, morte ad appena qualche giorno di distanza: prima Ann Fortune FitzRoy, Duchessa di Grafton, all’età di 101 anni, poi Diana Maxwell (conosciuta come Lady Farnham) all’età di 90 anni, dopo aver servito la Regina per ben 34 anni.

Chi era Lady Myra Butter, amica d’infanzia della Regina

“Morta pacificamente all’età di 97 anni”, Lady Myra Butter – che era anche cugina e grande amica del Principe Filippo – conosceva la Regina Elisabetta già all’età di 12 anni. Nata col nome di Myra Wernher l’8 marzo 1925, era la figlia di Sir Harold Wernher e Lady Zia Wernher, pronipote dello Zar Nicola I di Russia.

Le due insieme facevano di tutto, dalle passeggiate a cavallo (anche lei ne era una grande appassionata) fino alle lezioni di nuoto al Bath Club di Dover Street, si divertivano e trascorrevano piacevoli pomeriggi insieme anche solo per una chiacchierata tra amiche. In una recente intervista Lady Butter aveva ribadito come fosse sempre stata molto colpita dall'”ottimo senso dell’umorismo” della Regina, caratteristica che a suo dire non ha mai perso nel tempo.

Il legame che le univa era talmente solido e profondo che la Regina partecipò tra gli invitati alle nozze dell’amica Myra con il Maggiore David Butter nel 1946, portando con sé anche la sorella Margaret.

Non è mai facile superare la perdita di qualcuno e per la Regina diventa sempre più dura. All’età di 97 anni ha visto andar via tante persone care, ma la Sovrana per fortuna può contare su una squadra affiatata di amici e membri dello staff, fedeli e pronti a sostenerla. Oltre che naturalmente sui membri della Royal Family, in particolare William e Kate che con i figli George, Charlotte e Louis non perdono occasione per starle vicino.