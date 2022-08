Kate Middleton, il tailleur delle meraviglie da 2.330 euro. E Charlotte è uno spasso

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e Kate Middleton, il nuovo tailleur del potere è bianco

Kate Middleton va ai Giochi del Commonwealth indossando il tailleur bianco di Alexander McQueen, da 2.330 euro circa. E lascia tutti senza fiato. Con lei ci sono William e la figlia Charlotte, per la prima volta a un evento pubblico senza il fratello maggiore, George. La piccola ha quindi i genitori tutti per sé e dagli spalti ne combina di ogni, altro che Principessina attenta alla protocollo, come ha dimostrato altre volte di essere.

Kate Middleton, il tailleur bianco di Alexander McQueen

Dopo averla vista in shorts per un giro in barca a vela e dopo aver sorpreso William ad abbracciare troppo calorosamente le calciatrici della Nazionale inglese, i Duchi di Cambridge si riuniscono a Birmingham per un altro appuntamento sportivo che riguarda i Giochi del Commonwealth. William e Kate si sono seduti sugli spalti del Sandwell Aquatics Center per assistere alle gare di nuoto. Lady Middleton ha scelto di indossare per la terza volta il tailleur pantaloni bianco, firmato Alexander McQueen, da 1.945 sterline (circa 2.330 euro) che è diventato il completo estivo di tendenza tra le teste coronate d’Europa, anche Letizia di Spagna l’ha copiato.

Fonte: Getty Images

Kate lo ha sfoggiato per la prima volta a marzo in Giamaica, durante il tour nei Caraibi, poi lo ha riproposto durante il Windrush Day a Londra e adesso per il Giochi del Commonwealth. In quest’ultima occasione lo ha abbinato a un top bianco e a delle slingback bicolore, con punta blu, firmate Camilla Elphilk, anch’esse riciclate. Il look è impreziosito dal ciondolo e dagli orecchini in oro bianco e diamanti, creati da Mappin & Webb. I capelli, sempre più lunghi, sono lasciati liberi sulle spalle, mentre il make up è molto naturale e ridotto al minimo.

Kate Middleton, sparito l’anello di fidanzamento

Un dettaglio però non è passato inosservato. Kate non indossa il suo famoso anello di fidanzamento con zaffiro, appartenuto alla suocera, Lady Diana. All’anulare infatti c’è solo fede. Il motivo di questa assenza resta un mistero, dato che lei non se ne separa mai. E certo non si può supporre che qualcosa non vada con William, dato che i due appaiono in perfetta sintonia. Forse ha preferito lasciarlo a casa, anche perché a causa dell’ondata anomala di caldo potrebbero gonfiarsi le dita o forse l’ha portato a lucidare. Il giallo comunque resta.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, Charlotte protagonista della scena

Anche se lo charme e l’eleganza di Lady Middleton sono stati i protagonisti della gara di nuoto, ci ha pensato sua figlia Charlotte a rubarle la scena. Per la prima volta la secondogenita accompagna i genitori a un evento senza il fratello maggiore George. Anche Louis è rimasto a casa. Dunque, la Principessina a mamma e papà tutti per sé. Charlotte, 7 anni, indossa un graziosissimo vestito nero a righe bianche orizzontali, di Rachel Riley, con colletto tondo, che costa 44 sterline (53 euro circa). Ai piedi porta dei sandaletti a listarelle bianche di La Coqueta Kids (46 sterline). Mentre due trecce laterali completano il suo look.

Fonte: Getty Images

Charlotte appare felicissima di essere ai Giochi con Kate e William. Seduta in mezzo a loro, segue con attenzione le gare. L’attenzione dei media è tutta per lei e la piccola ricambia con espressioni buffe, linguacce e gesti divertiti, tanto da sembrare la copia perfetta dei suoi fratelli che di solito bacchetta per il loro comportamento non proprio disciplinato. Ma mamma Kate le permette ogni cosa e l’accarezza amorevolmente mentre le spiega cosa sta accadendo. Ancora una volta la Duchessa di Cambridge è apparsa in veste di tenera mamma che deve badare ai suoi figli scatenati. Una fila dietro ai Cambridge erano seduti i Wessex. William e Kate hanno salutato calorosamente i cugini e i loro figli.