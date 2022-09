La lettera segreta della Regina Elisabetta nascosta al mondo (per 63 anni)

Regina Elisabetta, i look più belli degli storici incontri con le First Lady

La Monarchia inglese ha perso la sua luce: la Regina Elisabetta è deceduta l’8 settembre 2022, spirata pacificamente nella residenza di Balmoral in Scozia. Alla morte della Sovrana si è attivato immediatamente il protocollo London Bridge, che prevede dei passaggi fondamentali per accompagnare il Regno Unito in questo momento di lutto profondo. Nelle ultime ore sono tante le notizie su Elisabetta II, anche legate al suo passato, come una lettera segreta che ha scritto nel 1986.

Regina Elisabetta, la lettera segreta che non sarà letta per altri 63 anni

Sua Maestà la Regina Elisabetta ha vissuto migliaia di vite nella sua lunga esistenza. Ci ha lasciati a 96 anni, l’anno successivo alla scomparsa dell’amato Principe Filippo. Naturalmente sono tanti i “segreti” che aleggiano attorno alla sua figura. Regina del Secolo, non ha mai ceduto la Corona, nonostante l’età e l’ipotesi di Carlo reggente, oggi Re. Uno dei tanti piccoli segreti condivisi dai tabloid inglesi riguarda una lettera nascosta, che rimarrà tale per altri 63 anni.

Il messaggio, che è stato scritto a mano dalla Regina Elisabetta II, è rivolto ai cittadini di Sydney. Al momento è nascosto in uno degli edifici più iconici della città, ma nessuno potrà leggerlo, secondo istruzioni, per altri 63 anni. Molti cittadini non sapranno mai il contenuto di questa “capsula del tempo” lasciata in eredità dalla Regina.

Dove si trova la lettera segreta della Regina Elisabetta

Nel Queen Victoria Building di Sydney, nascosta all’interno di una teca di vetro dell’area riservata, la lettera non potrà essere né letta né aperta. Solo le istruzioni della Monarca sono ben visibili. Indirizzata al Lord Mayor di Sydney in Australia, le indicazioni sono piuttosto precise: “Saluti. Nel 2085 d.C., apri questa busta e trasmetti ai cittadini di Sydney il mio messaggio per loro”.

Chi conosce il contenuto del messaggio

Nessuno. La Regina Elisabetta non ha mai voluto svelare il messaggio presente nella lettera: neanche il suo staff è a conoscenza del contenuto. Scritta a seguito della restaurazione dell’edificio nel novembre del 1986, ricordare la sua esistenza, dopo la scomparsa della Sovrana, ha emozionato tutti, in particolare il popolo australiano, che tra 63 anni potrà finalmente scoprire le parole di Elisabetta II.

I segreti di Elisabetta II

Come ogni Monarca, anche Elisabetta II ha avuto dei segreti. Nella sua lunga esistenza ha cercato di servire la Corona mettendola sempre al primo posto e sacrificando in parte i suoi affetti. Tra segreti di stile e del Palazzo, negli ultimi anni, poi, si sono susseguiti fin troppi scandali. Da Harry e Meghan fino al Principe Andrea, la Regina ha sempre cercato di resistere e di mantenere intatta la reputazione della Monarchia.

La sua lettera, certo, è un piccolo segreto, a fronte di tanti misteri che non saranno mai davvero risolti, o persino leggende legate alla sua vita quotidiana. Forse, proprio in virtù di misteri e leggende la sua figura è destinata a restare nella storia eterna, a imperitura memoria di una donna tenace, forte, che non avrebbe dovuto essere Regina, ma che ha regnato fino alla fine dei suoi giorni servendo il suo Paese, senza mai tradirlo, neanche per un secondo.