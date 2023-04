Re Carlo e William onorano Elisabetta II: il gesto green che piace agli inglesi

Fonte: IPA Regina Elisabetta, i suoi look più iconici. Il significato della borsetta, dei colori, dei foulard

Re Carlo è da sempre vicino alle tematiche ambientaliste, e ha incontrato capi di Stato di tutto il mondo, quando era ancora Principe, per discutere delle misure necessarie contro inquinamento, disboscamento ed estinzione di specie rare. Ora che ha preso il posto di sua madre, la Regina Elisabetta II, ha voluto portare a termine, insieme al Principe William, una iniziativa che avevano iniziato insieme: la Queen’s Green Canopy, che ha permesso, in due anni, di piantare ben tre milioni di alberi nel Regno Unito.

Re Carlo festeggia i 3 milioni di alberi piantati

“Grazie di cuore” sono state le parole commosse di Re Carlo per tutti quei cittadini britannici che hanno reso possibile piantare, su tutto il territorio nazionale, tre milioni di alberi, dal 2021 ad oggi. Infatti, attraverso l’iniziativa lanciata in previsione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, poi svoltosi nel 2022, solo pochi mesi prima della sua scomparsa, cittadini, scuole, associazioni, volontari hanno unito le loro forze piantando arbusti in tutta la Gran Bretagna, con il sostegno del progetto Queen’s Green Canopy, fortemente voluto dalla Sovrana e da Carlo.

“È difficile credere che siano passati due anni da quando io e mia madre abbiamo piantato un albero nel Windsor Great Park per segnare l’inizio di questa iniziativa” ha ricordato il nuovo Re, che proprio insieme a sua madre aveva dato inizio a questa rivoluzione green. Sì, perché possiamo definirla una vera e propria svolta ambientalista, non solo per la Corona, ma anche per il paese: tre milioni di alberi, in ventiquattro mesi, è un numero sbalorditivo.

Il gesto green di Carlo e William per ricordare Elisabetta II

Era stato proprio Carlo, da sempre vicino ai temi che riguardano la salvaguardia del pianeta, a convincere la Regina Elisabetta a lanciare questo progetto. Inizialmente il Queen’s Green Canopy sarebbe dovuto volgere al termine dopo il Giubileo, che ha avuto luogo lo scorso giugno; ma dopo la scomparsa della Regina, si è deciso di portarlo avanti in sua memoria. Una sorta di eredità green, un lascito importante della Sovrana per la sua nazione, tanto amata a protetta, uno sguardo al futuro indispensabile.

“Mentre la seconda stagione della semina volge al termine, e con essa questa iniziativa di vitale importanza – ha spiegato Re Carlo, piantando, insieme al Principe William, l’ultimo albero – volevo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che da tutto il Regno Unito hanno contribuito a piantare oltre tre milioni di arbusti per creare un’eredità duratura in nome di mia madre“.

Padre e figlio, armati di pala, hanno scavato l’ultima buca per l’acero scelto per l’occasione, molto emozionati. Il luogo scelto non è stato casuale: i giardini di Sandringham House, molto amati da Elisabetta II. “Questo progetto ha dimostrato come gesti semplici, pratici e positivi possano fare una grande differenza, e non riesco a pensare a un tributo più adatto ai 70 anni di regno di Sua Maestà. Grazie a voi abbiamo creato un’eredità nazionale inestimabile per i nostri figli, le generazioni future e il pianeta stesso” ha concluso Carlo.

Questa avventura è diventata anche un corto, che descrive nel dettaglio la storia dell’iniziativa attraverso le persone coinvolte, narrato dall’ambasciatrice del progetto, l’attrice britannica Judi Dench. Un resoconto degli alberi innestati è consultabile attraverso una mappa interattiva. Se questa fase è giunta al termine, il Queen’s Green Canopy ha annunciato che finanzierà la piantagione di un albero campione in ciascuna delle novantotto luogotenenze del Regno Unito entro la fine dell’anno, per celebrare l’incoronazione del Re Carlo III.