Re Carlo, ultime notizie: in Scozia sfida vento e pioggia senza perdere l’umorismo

Re Carlo affronta il clima britannico con stile e umorismo durante le sue visite in Scozia, tra venti forti e giochi delle Highlands

Fonte: IPA Re Carlo non perde il suo proverbiale senso dell'umorismo

Negli ultimi giorni, il nostro caro sovrano Re Carlo ha affrontato il clima britannico con il suo caratteristico stile e, perché no, anche con una buona dose di umorismo. La sua partecipazione a un servizio religioso a Caithness, in Scozia, situata vicino al pittoresco Castello di Mey, è stata caratterizzata da venti forti che hanno quasi scompigliato la tranquilla uscita domenicale del monarca.

Questa visita alla chiesa parrocchiale di Canisbay fa parte delle tradizioni estive che Carlo continua a rispettare in Scozia. Durante la sua permanenza, si immerge nelle usanze locali e mantiene una presenza attiva nelle comunità che visita.

Re Carlo III in lotta con le intemperie: momenti divertenti

Oggi, Re Carlo ha partecipato a un servizio religioso nella pittoresca cittadina di Caithness, vicino al magnifico Castello di Mey, parte delle sue tradizionali visite estive che continuano a ravvivare la Scozia con il loro fascino antico. Carlo, sempre attento al protocollo e alle tradizioni locali, si è presentato con il suo abbigliamento scozzese di tweed, un gilet impeccabile e un kilt in tartan rosso, marrone e verde. Tuttavia, i venti scozzesi, notoriamente capricciosi, hanno messo a dura prova la compostezza regale del monarca.

Immaginate la scena: sua maestà, mentre si sforza di mantenere il controllo dei suoi capelli e dell’equilibrio, tra le risate e il divertimento dei presenti. Persino il sacerdote ha ceduto al sorriso mentre il re tentava di non essere portato via da una folata improvvisa. È un’immagine che mostra il lato umano del monarca, sempre pronto a prendersi con un pizzico di leggerezza. La scena ha reso l’atmosfera della chiesa ancora più conviviale, con Carlo che ha approfittato dell’occasione per scambiare battute e sorrisi con il clero e i fedeli.

Il Re e il suo proverbiale senso dell’umorismo

L’apparizione di oggi arriva dopo quella della scorsa settimana, durante la quale Re Carlo aveva partecipato a una funzione religiosa a Sandringham. In quell’occasione, Carlo sembrava essere frustrato mentre conversava con i suoi accompagnatori, probabilmente membri del suo staff, mostrando gesti nervosi e apparentemente scontenti. Il motivo è oscuro.

Re Carlo sfida la pioggia ai giochi delle Highlands di Mey

Non solo il vento, ma anche la pioggia ha cercato di mettere alla prova il nostro sovrano. Al Mey Highland Games, un appuntamento ormai irrinunciabile nel calendario reale sin dal 1970, Carlo III ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza delle aspettative. Nonostante il tempo inclemente, il re ha presenziato all’evento, che ha un significato speciale legato alla memoria della sua amata nonna, la Regina Madre.

Fonte: IPA

Gli Highland Games sono una celebrazione delle tradizioni scozzesi, con competizioni che spaziano dal tiro alla fune alla danza tradizionale, e attirano ogni anno spettatori da tutto il paese. Carlo, vestito con un kilt e un cappotto color cammello, con un ombrello nero a completare l’ensemble, ha mostrato come affrontare la pioggia con classe e stile.

La pioggia non ha minimamente intaccato lo spirito del Re, che ha continuato a interagire con il pubblico con il suo proverbiale calore. Sotto un tendone, ha assistito alle gare e alle esibizioni di danza tradizionale, regalando sorrisi e stringendo mani con il pubblico, che includeva anche i più giovani, come un neonato accolto con affetto.