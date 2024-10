Re Carlo e Camilla, spa indiana da 3.590 euro a settimana per riprendersi dal viaggio in Australia

Carlo e Camilla si sono concessi una vacanza in un resort olistico di super lusso in India. Il viaggio in Australia li ha stressati troppo

Re Carlo e Camilla si sono stressati all’inverosimile durante il viaggio di Stato di 10 giorni in Australia e a Samoa, tanto che hanno deciso di fare una sosta in un resort lussuosissimo in India prima di tornare a Londra.

Fatica, contestazioni, proposte indecenti: Carlo e Camilla hanno sopportato di tutto durante il tour in Australia, ma a conti fanno ne è valsa la pena visto il successo che hanno ottenuto, almeno tra la gente. Adesso tutti li adorano per la loro spontaneità e per la capacità di mandare in frantumi il protocollo risultando spassosi, come è accaduto alla Regina consorte che è scoppiata in una tale risata da non trattenere nemmeno le lacrime.

Ma dieci giorni di impegni istituzionali in tour per il mondo stancano da morire. E così Re Carlo e la sua dolce metà hanno deciso di concedersi di nascosto una brevissima pausa in un resort esclusivo in India che costa 3mila sterline a settimana, circa 3.590 euro, giusto per fare un po’ di spa e rilassarsi prima di riprendere gli impegni di Corte e il Sovrano anche le cure contro il cancro.

Nessuno sapeva di questa sosta in spa. Le Loro Maestà hanno fatto tutto in gran segreto e solo ora hanno deciso di rivelarlo pubblicamente solo al termine della loro vacanzina, tramite un portavoce del Palazzo, giusto per agire con la massima trasparenza. Buckingham Palace ha quindi confermato che le Loro Maestà hanno fatto una breve sosta privata in India per spezzare il lungo viaggio di ritorno da Samoa e sono rientrate nel Regno Unito mercoledì 30 ottobre.

Carlo e Camilla hanno soggiornato al Soukya International Holistic Health Centre (SIHHC), uno dei resort indiani più esclusivi, amato molto dalle star. Secondo fonti locali, la giornata tipo del Re e della Regina iniziava con una sessione di yoga e poi un trattamento antiage prima di pranzo. Nel pomeriggio tornavano in spa e poi dedicavano un po’ di tempo alla meditazione prima di cena. Alle 21.30 andavano a dormire.

Pare che Carlo e Camilla ne abbiano approfittato anche per qualche giro nei dintorni del resort. Hanno visitato una fattoria biologica e fatto lunghe passeggiate.

Il soggiorno nella clinica olistica non è collegato alle cure contro il cancro cui si sta ancora sottoponendo il Re, anche se è stato costretto a sospenderle per 10 giorni durante il viaggio di Stato. Semplicemente Le Loro Maestà hanno voluto ritagliarsi qualche giorno per sé, per riprendersi e rigenerarsi in un posto incantevole ma molto lontano da casa.

D’altro canto, anche William e Kate sono in vacanza. Hanno per il momento sospeso gli appuntamenti di lavoro in coincidenza con le vacanze scolastiche dei tre figli, George, Charlotte e Louis.