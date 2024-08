Re Carlo, ultime notizie: “Non sto poi così male”

Fonte: Getty Images Re Carlo ha sospeso le vacanze estive per recarsi a Southport, la città inglese dove si è verificata una tragica strage in cui hanno perso la vita tre bambine

Pausa dalle vacanze estive per Re Carlo. Il Sovrano ha lasciato il Castello di Balmoral, dove si trova da qualche settimana con la moglie Camilla, per recarsi a a Southport, la città nel nord-ovest dell’Inghilterra dove si è verificata una tragica strage in cui hanno perso la vita tre bambine. L’episodio ha innescato una serie di violenti disordini dell’ultradestra in diverse città del Regno Unito, alimentati da fake news riguardanti il 17enne responsabile dell’attacco. Il monarca ha voluto esprimere il suo sostegno alle vittime dell’attentato e a coloro che sono stati coinvolti negli scontri successivi. E in tale occasione ha fornito un nuovo e importante aggiornamento sulla sua salute.

Come sta Re Carlo dopo la diagnosi di cancro

All’indomani della strage, Carlo III si è detto profondamente scioccato per “l’orribile incidente” di Southport e di fronte agli scontri organizzati dai gruppi di estrema destra all’insegna dell’odio contro i migranti e i musulmani ha lanciato un appello all’unità e allo spirito delle comunità rispetto alla violenza dei ‘riots’ che, come la tragedia delle bimbe uccise, hanno profondamente segnato il Regno Unito.

Durante la sua visita a Southport il 75enne ha incontrato le famiglie e i sopravvissuti all’attacco, incluse alcune bambine, oltre al personale dei servizi di emergenza e delle forze di polizia. E ha risposto alle domande di alcuni presenti che volevano sapere di più sulle sue cure contro il cancro, scoperto lo scorso inverno dopo un intervento alla prostata. Come riporta il quotidiano Express, Carlo ha risposto a tali domande senza troppi indugi: “Non sto poi così male”, ha fatto sapere.

Una dichiarazione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi. Anche se la lotta di Carlo, così come quella della nuora Kate Middleton, non è di certo terminata: il Sovrano si sta sottoponendo a delle cure piuttosto rigorose. Buckingham Palace non ha fornito ulteriori dettagli sul suo stato di salute, anche se Carlo ha fornito occasionali aggiornamenti sulle sue condizioni da quando ha ripreso i suoi impegni e l’agenda reale lo scorso aprile, dopo alcune settimane di assenza dalla vita pubblica.

Ad esempio lo scorso maggio, durante una conversazione con un veterano dell’esercito britannico in visita all’Army Aviation Museum, il Re ha confermato di aver perso il senso del gusto a causa delle cure contro il tumore. Non ha però specificato se gli effetti saranno temporanei o permanenti.

Re Carlo è ancora malato ma non pensa all’abdicazione

Di recente Robert Hardman, biografo del monarca, ha assicurato che il cancro del sovrano britannico si è “arrestato” e che Carlo sta “migliorando”, tanto che un’eventuale abdicazione in favore del figlio William non è nei piani imminenti del Re, come invece insinuato da qualcuno da quando è stata diffusa la notizia della malattia.

“Nessuno a palazzo si prepara al peggio. Mi hanno detto che sta decisamente migliorando“, ha puntualizzato l’esperto. Il monarca è sempre rimasto molto discreto riguardo al suo stato di salute, ma è estremamente grato alla sua equipe medica, con la quale riceve settimanalmente cure pionieristiche, nella speranza di superare la malattia.