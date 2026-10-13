Meghan Markle non ha intenzione di andarsene dal Regno Unito e minaccia Re Carlo: "Vuole cambiare le cose"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Re Carlo deve accettare il fatto che Harry e Meghan Markle non se ne andranno dalla Gran Bretagna e che la Duchessa del Sussex non ha intenzione di piegarsi a regole, tradizioni e vuole cambiare le cose.

Re Carlo subisce Harry e Meghan Markle

Qualche tempo fa era circolata la voce che Harry e Meghan Markle stavano seriamente pensando di lasciare la Gran Bretagna per tornare in California, a un mese dal loro trasferimento.

I problemi per la loro sicurezza e quella dei loro figli sembravano insormontabili e quindi stavano vagliando la possibilità di tornare negli Stati Uniti.

Ma stando a una fonte vicina alla coppia, non è così. Non c’è alcuna intenzione di lasciare il Regno Unito e anzi vogliono imporre anche lì le loro regole. E Re Carlo non può fare altro che subire. A poco servono i suoi moniti e le sue lettere per precisare il fatto che i Sussex non hanno alcun ruolo a Corte.

Anche se non sono membri attivi della Famiglia Reale, Harry e Meghan influenzano decisamente l’opinione pubblica e media non fanno che parlare di loro, quasi più di William e Kate.

Re Carlo, Meghan Markle non teme le ostilità

Quando Meghan è tornata nel Regno Unito, sapeva di non essere molto amata. Ma questo non l’ha fermata e ha condiviso il desiderio di suo marito Harry di trasferirsi nel suo Paese di origine per dare un’educazione britannica ai figli.

Lady Markle ama le sfide e questo trasloco per lei è tale. Una fonte vicina alla Duchessa ha infatti spiegato: “Meghan è molto competitiva, ama affrontare le sfide e torna nel Regno Unito con la convinzione di poter cambiare le cose e conquistare la simpatia di tutti”.

E ha proseguito: “È consapevole di tutte le previsioni secondo cui non sarà mai più benvenuta in Inghilterra, ma si rifiuta di arrendersi e accettarlo come verità. C’è stato un tempo in cui tutta l’ostilità che sta affrontando oltreoceano l’avrebbe abbattuta, ma è più forte di sei anni fa e insiste nel dire che è pronta a reagire e a combattere“.

Non solo non teme di andare contro l’opinione pubblica e di essere criticata per qualunque cosa che fa, ma intende cambiare le cose. In altri termini, vuole imporre la sua volontà, al di là di tradizioni e protocolli.

Se Carlo la considera come “una cittadina privata”, ha la libertà che le viene da questo status. Di conseguenza non intende sottostare alle regole del Palazzo, visto che non ne fa più parte.

Il Sovrano, dal canto suo, non può che stare a guardare. Almeno per il momento. Ha poco margine di azione, a meno che i Sussex non commettano qualche errore che in qualche modo leda la Corona. Ma difficilmente accadrà, la posta in gioco è troppo alta.