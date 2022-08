Rania di Giordania come Kate, tre meravigliosi ritratti per celebrare i suoi 52 anni

Fonte: IPA Rania di Giordania, l’abito ricamato per l’Iftar è un sogno

Bellissima, sorridente e in vena di fare festa. Rania di Giordania festeggia 52 anni il 31 agosto ma la grande macchina organizzativa è già partita. Con largo anticipo, per giunta, se si considera che i tre splendidi ritratti ufficiali sono stati rilasciati dalla corte hashemita a una settimana dal grande giorno. Lo ha fatto con tre immagini significative, che raccontano perfettamente la personalità della Regina. Moderna, attenta alle tematiche più importanti e appassionata di social e comunicazione. Su Instagram, ha creato il suo piccolo mondo.

Rania di Giordania, tre ritratti per i 52 anni

È un’usanza diffusa tra i Reali, praticamente da sempre. Come Kate Middleton per i suoi 40 anni, anche Rania di Giordania ha voluto festeggiare con tre ritratti bellissimi che esaltano la sua bellezza. E, proprio come la futura Regina d’Inghilterra, anche lei ama vestire i capi realizzati da Erdem. La camicetta ocra in jacquard, tutta da copiare, si può acquistare per meno di 350 euro.

Pochi fronzoli invece per lo styling, che ha tenuto assolutamente naturale lasciando la chioma sciolta e acconciata con morbide onde. Rigorosamente al naturale, peraltro, come è abituata a fare nelle occasioni più importanti. Tra le ultime, quella del fidanzamento di suo figlio Al Hussein con Rajwa Al Saif, che è già stata ampiamente paragonata a lei (per impegno e bellezza).

Fonte: IPA

Al completo ocra, si aggiunge un abito rosso scuro con ricami e tagli geometrici, oltre che un abito blu dal taglio classico e decorato con strass, sulla scollatura, sui fianchi e sul punto vita, che mettono in evidenza con raffinatezza.

Rania di Giordania, la migliore tra le suocere

Il dolore provato per la perdita di suo padre, ricordato con un bellissimo messaggio affidato al suo canale Instagram, ha lasciato spazio alla gioia che la Regina sta provando per i suoi figli. Dopo il fidanzamento della figlia Iman (“La Corte reale hashemita si congratula con Sua Altezza Reale la principessa Iman e il signor Thermiotis in questa occasione, e augura loro una vita di felicità – si leggeva nella nota), la Regina ha accolto in famiglia Rajwa Al Saif e l’ha definita come “la sua terza figlia”. Con lei, condivide la sua grande passione per la moda (le avrebbe infatti prestato una cintura e un paio di orecchini).

Fonte: IPA

In occasione del fidanzamento di Al Hussein, Rania ha voluto dare risalto alla futura sposa indossando un abito scuro con ricami brillanti. Un particolare che ricorre spesso nei suoi outfit, che siano scuri o dai colori più vivaci. La Regina, comunque, non rinuncia alla comodità. È infatti un’amante del denim e dei jeans portati sotto una camicetta oversize. I suoi look da giorno sono davvero celebri, come quello sfoggiato prima di Ferragosto con camicia gialla e capelli raccolti.

Fonte: IPA

Ora che i momenti più difficili sembrano essere passati, la Regina si prepara a passare un compleanno con la famiglia, con generi e nuore. Dopotutto, non è un caso se è stata definita come la migliore delle suocere dell’universo Royal. E i festeggiamenti stanno per avere inizio. A cominciare dal 31 agosto, il giorno del suo 52° compleanno.