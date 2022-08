Rania di Giordania, il look da giorno che conferma il suo amore per il denim

Fonte: IPA Rania di Giordania, l’abito ricamato per l’Iftar è un sogno

Una regina in denim, Rania di Giordania sa sempre quale look scegliere, passando da quelli più classici agli outfit più casual. Se c’è qualcosa a cui non sa rinunciare è un bel paio di jeans, o perché no, una gonna dello stesso materiale. Scopriamo perché Rania è sempre perfetta, anche quando sceglie tenute decisamente più sportive.

L’estate in denim di Rania di Giordania

Se c’è una reale più elegante e trendy di Kate Middleton e di Letizia Ortiz è certamente Rania di Giodania. La Regina sa sempre come dettare tendenza, e questa estate, impegnatissima come sempre, non ha rinunciato al suo stile, alternandolo con look decisamente più casual.

La parola d’ordine? Denim. Che si tratti di un pantalone o di una gonna, Rania opta spesso per i jeans nella stagione calda, per gli impegni meno formali. Per presenziare all’evento di LIVINC, che incoraggia i giovani talenti della Giordania a seguire i propri progetti, la Regina ha scelto una camicia di un giallo brillante e un paio di jeans. Capelli raccolti, un filo di trucco e via. Sua maestà, 51 anni, non ha nulla da invidiare a una Kate o una Meghan, anzi.

Anche nelle scorse settimane l’avevamo vista spesso con look da giorno simili. Per un evento a Beit Khairat Souf, Rania di Giordania aveva scelto una camicia bianca, abbinata a una gonna midi jeans a ruota. Il tutto, ovviamente, come sempre testimoniato sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 7 milioni di followers, che sembra un vero e proprio portfolio di moda.

Il denim comunque piace a tutte, da Meghan Markle a Kate Middleton, sino a Maxima di Olanda. Meno avvezza al jeans è invece Letizia Ortiz: è insolito vedere la Regina di Spagna con abiti di questa stoffa, men che mai in impegni ufficiali.

Icona di stile, l’eleganza di Rania di Giordania

La Regina Rania è una icona di moda da sempre, da quando, nel 1993, ha sposato quello che poi sarebbe diventato re Abdallah. La coppia è salita al trono nel 1999, quando la donna aveva solo 29 anni, e da allora, sulla scia di Lady Diana, è diventata una dei reali più amati e seguiti di sempre.

Dagli eleganti abiti di cerimonia agli splendidi outfit da sera, Rania non sbaglia mai un colpo, e all’ estrema raffinatezza sa sempre abbinare una tale semplicità da lasciare senza fiato.

Sono tanti gli scatti ufficiali nei quali la Regina, spesso accompagnata dai suoi figli, indossa solo una t-shirt bianca e un paio di jeans. I suoi splendidi occhi brillano sempre, anche grazie all’amore che la donna prova per suo marito, i suoi figli e la sua terra, per la quale si impegna sempre senza sosta. Potremmo dire che i sudditi vedono più lei che il Re, di recente ripresosi dopo una delicata operazione.

Rania e Diana hanno dato nuova linfa alle rispettive monarchie, ed è innegabili che le più giovani abbiano preso spunto da loro. Anche solo per indossare un paio di jeans.