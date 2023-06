Rania di Giordania celebra 30 anni di nozze con un look etno-chic tutto italiano

Fonte: IPA Nozze Rajwa e Hussein di Giordania: chi c’è nella foto ufficiale e look

Rania di Giordania ama il suo Re come il primo giorno e la dedica per il 30esimo anniversario di matrimonio che ha condiviso su Instagram ne è l’ennesima dimostrazione. Dapprima un video che riassume questi anni vissuti insieme, poi uno scatto realizzato apposta per questo importante 10 giugno in cui sfoggia uno splendido abito italiano. E anche il figlio fresco di nozze, il Principe Hussein, ha voluto rendere omaggio ai suoi “amati genitori”.

Rania di Giordania, la dedica al marito è un inno all’amore

Per Rania di Giordania sembra che il tempo si sia fermato e non solo in riferimento alla sua incredibile bellezza. L’amore con Sua Maestà il Re Abdullah II è più forte che mai e celebrare un traguardo importante come il 30esimo anniversario di nozze non fa altro che consolidare un un’unione che sembra scolpita in eterno.

“Ogni giorno che passa ci avvicina e ogni anno che passa mi mostra quanto sono incredibilmente fortunata a trascorrere la mia vita con te. Buon 30° anniversario, mio ​​Re”, ha scritto in un post su Instagram in quel 10 giugno che assume un significato speciale, anche per via degli ultimi eventi. Rania e il suo Re hanno costruito in questi anni una splendida famiglia che proprio di recente si è ancor più allargata, con le felici nozze del Principe ereditario Hussein con la bellissima Rajwa Al Saif, nuora alla quale la Regina di Giordania è molto legata e che ha accolto come se fosse una figlia.

Rania celebra l’anniversario di nozze con un look italiano

Ancora una volta la splendida Rania di Giordania ha scelto un look italiano, come mostra la seconda dedica che ha condiviso su Instagram per festeggiare l’anniversario con Re Abdullah II. Le Loro Maestà sono raggianti in uno scatto tanto semplice quanto evocativo: non è un segreto che Re e Regina vivano nel lusso e nei fasti di una corte ricca e sontuosa, ma non hanno mai abbandonato l’immagine di coppia genuina che nel tempo li ha resi sempre più vicini al cuore dei sudditi.

La mano sulla spalla non è esattamente “da protocollo”, così come la posa naturale appoggiata alla sedia. Tutto trasmette amore e freschezza, proprio come l’abito italiano di Emporio Sirenuse da 1.458 euro che la Regina ha scelto di indossare per suggellare questo momento. Si tratta del modello Nellie con ricamo Desert che “cattura l’eleganza leggera e giocosa dell’estate”, come si legge sul sito del brand di Positano.

Realizzato in misto lino e cotone, l’abito etno-chic è impreziosito da squisiti ricami e dettagli in gros grain che puntano l’attenzione sulla scollatura a V profonda e sul corpetto aderente che fascia la silhouette di Rania alla perfezione. Un look fresco e sensuale ma al contempo sobrio, com’è nello stile di Sua Maestà, perfetto per risplendere nelle calde giornate estive.

Il tenero omaggio ai genitori del Principe Hussein

Ancor prima che la Regina condividesse le immagini per il suo amato marito su Instagram, il figlio Hussein si è lasciato andare a una dolcissima dedica per i genitori che lo hanno cresciuto e sostenuto, che gli hanno insegnato tutto ciò che sa e lo hanno accompagnato in un cammino a tratti tortuoso, ma con un lieto fine. Il Principe è destinato a ereditare il trono di Giordania e da poco è convolato a nozze con il suo amore Rajwa Al Saif, che a sua volta succederà a Rania.

“Miei amati genitori, da voi ho imparato il significato di altruismo, lealtà e donare senza aspettarsi nulla in cambio – si legge sul profilo Instagram del Principe -. Oggi mi congratulo con entrambi per il vostro 30° anniversario di matrimonio, siete diventati un modello per la nostra piccola famiglia e la nostra grande famiglia giordana. Grazie per tutto l’impegno che avete messo nel consolidarci e per tutto quello che avete dato al nostro caro Paese, mi congratulo con entrambi e che Allah vi mantenga in salute, bene e felici. Buon 30° anniversario ai genitori più amorevoli, dediti e generosi. Continuate ad insegnarci il vero significato di devozione e sacrificio disinteressato. Che Dio vi benedica con buona salute e felicità”.