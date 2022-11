Rania di Giordania accoglie Silvia di Svezia, ma scivola sull’abbinamento dei colori

Fonte: IPA Rania di Giordania conquista New York, dalla camicia bustier alla longuette aderente

Rania di Giordania è considerata tra le donne più eleganti al mondo, e tra le regine la sua unica rivale è (forse) solo Letizia di Spagna. Negli anni abbiamo ammirato il suo stile sempre impeccabile, anche nell’essere alle volte estrosa o casual, è in grado di passare dai brillanti abiti da sera, ai seri completi per le occasioni ufficiali, a jeans a t-shirt per le giornate in famiglia. Però, anche una Regina (di stile e nella realtà) come lei può sbagliare qualche mossa, e ne è la dimostrazione l’outfit scelto per il suo incontro ufficiale con un’altra Sovrana, Silvia di Svezia, in visita in Giordania in questi giorni. L’errore sta nell’abbinamento dei colori, per nulla coordinato, a differenza dell’altra Regina, che ha osato, ma con criterio.

Rania di Giordania, anche le Regine sbagliano

Che si tratti di un evento ufficiale, di un viaggio di Stato o di uno scatto postato sui suoi canali social, Rania di Giordania riesce ad ammaliare sempre tutti. Ritornando indietro nell’album dei look, neanche nei temibili anni ’90 e nei primi anni 2000, molto diversi per il concetto di eleganza rispetto ad oggi, lei ha mai sbagliato un colpo.

Eppure, c’è sempre una prima volta, no? I colori vivaci sono sempre la sua carta vincente: le sfumature della sua pelle, la raffinatezza del suo portamento, e quel fisico quasi da modella (anche a 52 anni), le permettono di indossare praticamente ogni colore.

L’errore (o lo potremmo definire quasi un orrore) è stato questa volta abbinarne troppi insieme. Sì, anche le Regine possono sbagliare, e se la schiena nuda muscolosa di Letizia ha fatto clamore, o i cappotti di Kate Middleton non sempre sono all’ultimo grido, Rania ha toppato in una occasione troppo importante: la visita di Stato di Silvia di Svezia.

L’abbinamento di colori incriminato

Se la scorsa settimana abbiamo ammirato Rania di Giordania in uno splendido abito rosso, che ha esaltato la sua bellezza, oggi la vediamo con troppi colori, che rendono il suo outfit solo molto confuso.

Per l’incontro con Silvia di Svezia, perfetta nel suo completo abbinato cappotto-vestito, rosa e oro, Rania ha scelto un look da giorno decisamente da bocciare. Si parte da un cappotto leggero blu, stretto in vita, per poi passare ad una blusa azzurro cielo e una gonna sul ginocchio bordò.

Il colpo di grazia? Un paio di décolleté pitonate e una borsa di pelle bordò con inserti neri. Ci sembra quasi di non riconoscerla, un look davvero da dimenticare e insolito per lei, che sceglie sempre con maestria i suoi capi, anche quando osa.

Resta comunque il merito di essere stata impeccabile nella sua accoglienza dei sovrani di Svezia, sostituendo, almeno in questo primo incontro, suo marito, Re Abdullah II. Rania è una sovrana illuminata, un faro per il suo paese ma anche per i tanti confinanti, una figura che negli ultimi venticinque anni ha dimostrato al mondo il potenziale e lo sviluppo della Giordania, e non certamente con i suoi look, ma con le sue parole, i suoi gesti e la sua intelligenza.