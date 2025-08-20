Rania di Giordania lancia il trend dell’estate, il look da giorno che stupisce

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Rania di Giordania

Tra le Regine più eleganti del mondo c’è senza dubbio Rania di Giordania. La Regina mediorientale è una vera trend setter, in grado di unire le tendenze del momento a uno stile senza tempo. Sempre impeccabile senza mai essere ingessata, rapisce agli eventi più eleganti. Anche nel quotidiano, però, rivela un’invidiabile tendenza alla perfezione. E il suo look è tutto da copiare anche quando si limita a bere un caffè in casa assieme al marito.

Rania di Giordania, il look da copiare

Le donne che anche in casa, anche mentre fanno le faccende, persino dopo una giornata di via vai, sembrano pronte per apparire sulla copertina di una rivista di moda non esistono soltanto nei film. Si trovano anche all’interno dei palazzi reali, e una di queste è senza dubbio Rania di Giordania. La Regina mediorientale si è mostrata sui social in un momento di pura quotidianità: in casa, assieme al marito Abdullah, mentre beve un caffè al volo, in piedi di fronte alla penisola della cucina del Raghadan Palace.

IPA

La piega è impeccabile, leggermente mossa e vaporosa, con luminose ciocche bionde sui capelli castani per illuminare il volto. Il make-up è, come si suol dire, full face. Dal primer al contouring fino alle ciglia finte non manca nulla. Neanche a dirlo, anche la manicure è perfetta, in un delicato color latte. Ad illuminare la carnagione leggermente abbronzata della Regina, brillantissimi diamanti ai lobi e alle dita. Questi, però, sono elementi difficilmente replicabili da noi comuni mortali, almeno nella vita di tutti i giorni. Il look, invece, è tutto da copiare.

Come si fa a essere chic anche in tuta? Ce lo mostra Rania. Il primo segreto è il look monocromatico, che ha il pregio di far sembrare ogni outfit ben studiato e raffinato. La Regina opta per un delicato azzurro pastello, quasi grigio. I pantaloni sono morbidi e in tessuto leggero (anche le Regine si meritano un po’ di comodità) e decisamente casual è anche la t-shirt. Una comune maglietta in cotone, leggermente oversize, dalle maniche corte e dal collo tondo. Il segreto è sul fianco: un anello arriccia la t-shirt, conferendole un tocco prezioso e un taglio più femminile. A casa la si può replicare rubando la maglia al fidanzato per poi stringerla in vita con un orecchino a cerchio, anche colorato perchè no. Provare per credere.

Il look che celebra l’empowerment

Il comodo look casalingo segue di meno di 24 ore quello, raffinatissimo, sfoggiato da Rania nel corso della sua visita ad Al Salt, antica città giordana Patrimonio Unesco. Per celebrare l’empowerment femminile, la Regina ha scelto un look che riprende i capi della tradizione, ma con un tocco di modernità.

IPA

Raggiante la lunga gonna gialla con motivi geometrici, resa più romantica dalla blusa con le maniche a sbuffo firmata Chloé. Ai piedi le scarpe più sognate della stagione, le décolleté in raso di Prada con cut-out laterali, della stessa tonalità della gonna. Ed ecco che torna il monocromo, uno dei segreti del look sempre affascinante di Rania.