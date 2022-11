“Il Principe Harry era il mio toyboy”. Meghan Markle di nuovo in imbarazzo

Fonte: Getty Images Harry e Meghan all’ONU sempre più uniti. Ma il look di lei fa discutere

Tutti vogliono un briciolo di celebrità, anche a scapito della propria dignità. Questo è proprio il caso di Catherine Ommanney, ex star di un noto reality show americano, che, in previsione dell’uscita dell’autobiografia del Principe Harry, ha deciso di raccontare ai media il loro flirt, risalente a oltre quindici anni fa. La donna, tredici anni più grande lui, ha svelato dettagli inediti su questa breve ma intensa relazione, mettendo ovviamente in imbarazzo Meghan Markle, che, secondo lei, non sapeva nulla di questa love story. Il diretto interessato non ha commentato la vicenda, e non ci resta che scoprire se anche Catherine è nelll’attesissimo libro.

“Harry era il mio toyboy”: umiliazione per Meghan

Gli inglesi vivono di questo, di gossip, si cibano di scandali, si vendono per una notizia e i quotidiani non hanno in prima pagina la cronaca, bensì scoop scabrosi. C’è sempre un parente nascosto, un’amante segreta, un ex rancoroso, pronto a raccontare la propria storia, vera o finta che sia.

E così, anche se i fatti narrati siano accaduti nel 2006 e per pochissimi mesi, oggi Catherine Ommanney, 50 anni, divorziata e con due figli, ha deciso di rilasciare una lunga intervista al The Sun on Sunday, per parlare del suo flirt con il Principe Harry. Lui aveva 21 anni, era il suo toyboy come lo definisce lei stessa, che all’epoca aveva 34 anni ed era già mamma.

Sconosciuta al pubblico inglese (e ancor più a quello italiano) Catherine Ommanney ha partecipato sulla tv americana al reality show The Real Housewives of DC nel 2010. “Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua autobiografia” ha spiegato la donna che, per sedici anni ha tenuto la storia per sé.

Ora invece, con l’imminente pubblicazione di Spare nel mese di gennaio, ha deciso di farsi avanti, anche per lanciare una frecciatina alla moglie di Harry, Meghan Markle. “I baci che ci siamo dati sono stati i più appassionati della mia vita” ha aggiunto Catherine, che ha incontrato il Principe in un bar a Chelsea nel maggio del 2006.

“Lo chiamavo Baby, era il mio toyboy, ci divertivamo un sacco insieme“. Parole non proprio gradevoli da sentire, specie per sua moglie Meghan, già umiliata nei giorni scorsi per le voci di una presunta amante incinta di Harry, voci che, per fortuna, ad oggi non hanno trovato nessuna conferma.

“Ci divertivamo come due ragazzini, parlavamo di canzoni, mangiavamo nei pub, mi faceva molte sorprese. Mi parlava anche di quanto fosse legato alla Regina Elisabetta. Ma aveva solo 21 anni, non ho mai pensato che potesse diventare una storia seria“.

Chelsy Davy, l’ex storica del Principe Harry

Per la prima volta, dunque, sentiamo parlare di questa ex del Principe Harry, mai apparsa sui tabloid fino ad oggi. Ma Catherine non ha mandato qualche frecciatina solo a Meghan, ma anche a Chelsy Davy, l’ex storica del figlio di Re Carlo.

Infatti, la donna ha insinuato che loro due si vedessero quando la loro relazione era già iniziata. Una precisazione poco carina, anche se di scarso valore, dato che stiamo parlando di un ragazzo di soli 21 anni.

Chelsy, oggi importante donna d’affari, sposata e mamma di un bambino, è stata a lungo la fidanzata di Harry, una relazione molto turbolenta che, già all’epoca, si raccontava fosse molto incoraggiata dalla Famiglia Reale. Pare che fosse stata proprio lei, negli anni della loro storia d’amore, a bloccare ogni tentativo di fuga di Harry, progetto che è poi riuscito a portare a termine con Meghan. Eppure, i due sono ancora amici e Chelsy ha partecipato anche al matrimonio dei Duchi di Sussex nel 2018.