Principe Harry, il gesto che la Regina Elisabetta non gli ha mai perdonato

Non è un segreto che il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle sia stato costellato da forti tensioni all’interno della royal family. Il primo passo verso una rottura che ad oggi appare insanabile. Ai conflitti già noti se ne aggiunge uno nuovo: pare che i coniugi si siano resi protagonisti di alcuni gesti che avrebbero turbato la Regina Elisabetta, incrinando così quel rapporto speciale che c’è sempre stato tra nonna e nipote.

La lite tra Harry e la Regina Elisabetta

La giornalista Sally Bedell Smith ha rivelato che la defunta Regina Elisabetta e suo nipote Harry avrebbero avuto un litigio sul matrimonio che ha “distrutto” il loro rapporto. Bedell ha pubblicato sul suo blog le rivelazioni condivise con lei da Lady Elizabeth Shakerley, organizzatrice di eventi dell’alta società e cugina di primo grado di Elizabeth (nonché sua confidente).

A quanto pare The Queen sarebbe rimasta “molto turbata” per non essere stata consultata in merito ai preparativi per il matrimonio dei Duchi di Sussex.

Durante un incontro cruciale, Harry si sarebbe comportato in modo scortese nei confronti della Regina per circa dieci minuti, turbando profondamente la monarca. L’accaduto si sarebbe verificato mentre la coppia stava definendo i dettagli della cerimonia nella Cappella di San Giorgio.

Nello specifico, Harry avrebbe chiesto all’arcivescovo di Canterbury di celebrare le nozze senza prima consultare il decano di Windsor, in una chiara violazione del protocollo reale. La Regina sarebbe stata totalmente contrariata e irritata.

Questo gesto, sebbene possa sembrare un dettaglio di scarsa importanza, in realtà sarebbe stato interpretato come una mancanza di rispetto nei confronti della tradizionale gerarchia reale.

La Regina, che per tutta la sua vita è stata fedele osservante dell’ordine e dell’etichetta, si sarebbe sentita sostituita e tradita dal nipote, arrivando addirittura a provare un senso di dolore e di sfiducia.

L’abito da sposa di Meghan Markle

Oltre ad Harry, anche Meghan Markle avrebbe dato più di qualche grattacapo ad Elisabetta in vista delle nozze. A quanto pare, la Regina sarebbe rimasta infastidita dalla decisione di Meghan di non rivelare i dettagli del suo abito da sposa prima del grande giorno, il che rappresentava un allontanamento dalla tradizionale trasparenza reale.

La Regina stessa avrebbe confessato ad Anson di essere “molto preoccupata” sia per Harry, che considerava “innamorato e un po’ debole”, sia per l’atteggiamento sempre più determinato e “prepotente” di Meghan, che era determinata a procedere da sola nell’organizzazione dell’evento.

Tra l’ex attrice e la sovrana ci sarebbe stato anche uno scontro per via del catering nuziale. Meghan avrebbe trattato in malo modo alcuni dei dipendenti, costringendo Elisabetta ad intervenire in prima persona. “Meghan, in questa famiglia non si parla così con le persone”, avrebbe pronunciato la monarca scomparsa nel 2022.

Inoltre Elisabetta avrebbe avvertito un certo disagio anche per la tensione tra Meghan, il Principe William e Kate Middleton nei mesi precedenti le nozze. Malumori che non hanno fatto che aumentare il malessere tra i Windsor con l’avvicinarsi dell’evento.

Il risultato? Un matrimonio reale tutt’altro che tradizionale o tranquillo. Sebbene esteriormente si presentasse la consueta immagine di gioia e festa, dietro le quinte l’atmosfera era ben lontana dalla favola che si voleva trasmettere. E i contrasti e le incomprensioni emersi in quel periodo avrebbero lasciato un segno indelebile nel legame tra nonna e nipote.