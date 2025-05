Meghan Markle e quella lite con la Regina Elisabetta prima del matrimonio

Fonte: Getty Images Harry, Meghan e la Regina Elisabetta

Meghan Markle e il Principe Harry festeggiano sette anni di matrimonio e continuano ad emergere retroscena su quel giorno così speciale quanto complesso. Se la discussione tra la Duchessa di Sussex e Kate Middleton per il vestito della piccola damigella Charlotte è ormai cosa ben nota, solo ora è trapelata la lite che ci sarebbe stata tra l’ex attrice e la Regina Elisabetta.

La lite tra Meghan Markle e la Regina Elisabetta

Un’esperta reale ha raccontato un incidente che avrebbe coinvolto il personale di catering del matrimonio di Harry e Meghan celebrato nel 2018 e che, secondo la sua versione, avrebbe costretto la Regina Elisabetta in persona a intervenire.

A detta della scrittrice Katie Nicholl Meghan Markle avrebbe rimproverato duramente il personale del catering incaricato di occuparsi del ricevimento. “Nei giorni precedenti il ​​matrimonio, Meghan si è recata al Castello di Windsor per provare il menù e ha avuto un acceso scambio di battute con un membro dello staff”, ha scritto l’autrice nel suo libro The New Royals.

“Meghan era al castello per provare alcuni piatti e ha detto a uno dei camerieri di aver notato un sapore di uova”, ha detto la Nicholl. “Si è arrabbiata parecchio quando ha detto che il piatto doveva essere vegano e macrobiotico”. E l’episodio sarebbe arrivato all’attenzione di The Queen, che avrebbe affrontato la questione di persona.

La nonna del Principe Harry sarebbe intervenuta e avrebbe rimproverato la Markle: “Meghan, in questa famiglia non parliamo in quel modo alle persone”. Del resto Elisabetta era nota per trattare i suoi lavoratori quasi come se fossero parte della sua famiglia tanto che ogni anno comprava loro dei regali di Natale.

Per il momento i rappresentanti della Duchessa di Sussex non hanno commentato tale indiscrezione ma non è la prima volta che si parla di comportamenti del genere da parte della 43enne.

Meghan Markle, la Duchessa difficile

Il retroscena rivelato da Katie Nicholl non sarebbe stato un caso isolato nel breve percorso di Meghan Markle a Palazzo. Qualche tempo fa lo storico reale Hugo Vickers ha menzionato alcuni problemi nel periodo in cui Harry e Meghan vivevano a Frogmore Cottage, tra il 2019 e marzo 2020.

La Duchessa sarebbe stata così maleducata con uno dei giardinieri che il responsabile del giardino di Windsor avrebbe ritenuto necessario segnalarlo ad Elisabetta, che avrebbe poi rimproverato Meghan per il suo comportamento. Di nuovo, dunque, nel giro di pochissimi mesi.

Senza dimenticare le accuse degli ex dipendenti di Palazzo che lavoravano per i Sussex e che hanno parlato di episodi di stress e ansia a causa della gestione di Meghan (che per questo si è guadagnata l’appellativo di Duchessa difficile).

Nel 2018, l’ex attrice è stata addirittura oggetto di un’indagine interna a seguito di segnalazioni sul suo atteggiamento, che sarebbero state considerate inopportunamente aggressive e sgarbate. I risultati dell’indagine non sono stati mai resi pubblici, ma Buckingham Palace ha dichiarato di aver preso provvedimenti a livello di protocollo.

Il Times ha anche riferito che l’atmosfera tesa a Palazzo talvolta portava alle lacrime tra i membri dello staff. Due hanno affermato di essere stati intimiditi da Meghan, mentre un terzo di essere stato “umiliato” da lei. Accuse che la diretta interessata, tramite il suo legale, ha sempre negato, parlando di “false ricostruzioni”.