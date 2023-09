Perché Kate Middleton continua a indossare completi colorati? Il suo segreto

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Recentemente, abbiamo assistito a un cambiamento notevole nel guardaroba di Kate Middleton. Ecco infatti che per gli sguardi più allenati non è potuto sfuggire questo cambio di stile della principessa. La vediamo sempre più spesso scegliere tailleur eleganti piuttosto che gli abiti a cui ci aveva abituato. Arriva quindi una nuova Kate formale e sempre più predominante. Ma cosa si cela dietro questa trasformazione?

Cambio look per Kate Middleton

Per Kate Middleton, la morte della Regina Elisabetta II, ha significato parecchi cambiamenti. Tra li tanti, la moglie del Principe William, inizia una nuova era nella sua carriera come membro senior della famiglia reale. La nuova carica porta tante responsabilità in più e gli appassionati di “moda reale” hanno notato che questo consapevolezza si percepisce anche nei look.

Durante il mese di settembre, quasi volto al termine, la Principessa Kate ha indossato ben sette completi su misura. Sebbene il suo amore per l’abbigliamento formale non sia una novità, il suo aspetto costantemente curato e innegabilmente “aziendale” rappresenta una notevole deviazione rispetto ai suoi abiti più eclettici dell’estate.

Miranda, esperta di stile reale, spiega che “l’immagine della Principessa Kate ha sicuramente assunto un tono più professionale da quando è diventata la Principessa del Galles; il suo guardaroba più serio riflette la gravità del suo ruolo di peso all’interno della famiglia reale“. Questo cambiamento graduale rappresenta una riformulazione della sua immagine per corrispondere al suo nuovo livello di autorità come futura Regina.

In linea con questa trasformazione, il Palazzo Reale ha annunciato che non avrebbe più fornito dettagli sui designer degli abiti indossati dalla Principessa, ad eccezione di occasioni particolarmente speciali, nel tentativo di spostare l’attenzione nazionale verso il lavoro di Kate anziché la sua moda. Eppure, l’influenza della Principessa sulla moda continua a dominare.

La formula vincente

Kate Middleton ha mantenuto la stessa “formula di moda” per i suoi completi – scegliendo colori neutri che sembrano meno frivoli rispetto alle stampe e alle tonalità vivaci del passato. Miranda spiega che “in linea con la decisione del Palazzo di non divulgare dettagli sui suoi look, questo è molto probabilmente un tentativo di distogliere l’attenzione dalla moda della Principessa e focalizzarla sulla causa in oggetto”.

Sebbene sembri improbabile che i fan della “moda reale” vedranno presto un ritorno dell’abito vivacemente audace indossato da Kate a Wimbledon, ciò non significa che i suoi completi su misura siano per forza noiosi. Un momento indimenticabile nel suo stile è stato quando ha sfoggiato un completo rosso scarlatto Alexander McQueen al lancio della campagna Shaping Us. L’esperta ha espresso entusiasmo per questo look, sottolineando come ogni elemento del tailleur, dalla vestibilità asimmetrica della giacca con spalle affilate, all’ampio pantalone e al tessuto drappeggiato, abbia aggiunto movimento e un tocco di drammaticità.

Il segreto del look di Kate Middleton

Da anni fonte di ispirazione per molte donne previdenti da tutto il mondo, lo stile di Kate Middleton potrà essere strutturalmente replicato. Per cercare di emulare il nuovo stile “corporate” della Principessa del Galles bisogna prendere delle scelte mirate ma che con qualche piccola accortezza si riveleranno perfette.

Innanzitutto, bisogna aver la consapevolezza che un completo non è semplicemente un completo. Il colore può fare la differenza, quindi assicuratevi che la tonalità sia lusinghiera per i vostri colori (qui l’armocromia può essere una degna alleata) e optate per una tinta audace e brillante. Mantenete gli accessori in tono o abbinati per creare un look monocromatico sorprendente e contemporaneo.

Chi ha detto che i completi su misura non possono essere casual? Non abbiate paura di abbinare le sneakers al vostro look se non vi è l’occasione per indossare un tacco alto o se volete scegliere la comodità. Per mantenere il vostro look sempre attuale, aggiungete una clutch oversize e un paio di orecchini “statement”.

Infine, prestare attenzione alle proporzioni e alle lunghezze. In altre parole: conoscete la vostra body shape. Questo perchè la giacca, per esempio, deve terminare sulla parte più fina della vostra gamba. Assicuratevi che sia il punto più sottile del vostro corpo per ottenere l’effetto più lusinghiero sulla figura. Anche la lunghezza e larghezza del pantalone giocano un ruolo importante. Ecco infatti che per chi ha una caviglia esile può optare anche per un orlo corto e aderente. Cosa consigliata per chi invece ritiene di avere una struttura più importante.

In conclusione, il nuovo look aziendale di Kate Middleton è il risultato di una trasformazione ponderata nel suo stile personale, riflettendo il suo crescente ruolo nella famiglia reale. Nonostante l’attenzione si sia spostata dal suo guardaroba alla sua opera, la sua influenza sulla moda rimane indiscussa, dimostrando che anche il cambiamento di stile può essere un’evoluzione di classe e grazia.