Meghan Markle, la foto con le ciabatte da 820 euro fa scalpore: commenti spietati

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle ha condiviso sul profilo della sua nuova azienda As Ever una foto che ritrae i suoi piedi nudi, infilati in un paio di ciabattine di Loro Piana, vendute a 920 dollari, ossia circa 820 euro. Ed è subito diventata virale, scatenando commenti feroci per più di un motivo.

Meghan Markle, la foto delle verdure dell’orto non convince

Meghan Markle ha aperto qualche mese fa un’azienda di prodotti alimentari super chic, che ha chiamato As Ever. La Duchessa del Sussex prepara marmellate, miele, tè, tisane, sacchettini con fiori essiccati, insomma tutto quello che si vuole per arricchire una giornata di coccole costose.

Il brand ha avuto un eccellente avvio. Appena messi in vendita i vasetti di marmellata, sono andati sold out. E anche il miele, prodotto con le sue api come ha mostrato nella serie With Love, Meghan, è stato molto apprezzato.

D’altro canto, Lady Markle sfrutta anche i suoi bambini per fare pubblicità ai suoi prodotti. Ormai è virale il tenero video di Lilibet che con la tuta da apicultore accompagna mamma Meg alle arnie.

Ma la moglie di Harry fa di più per aumentare le vendite. Ha infatti aperto un profilo Instagram dedicato al suo brand dove pubblicizza i prodotti, fotografandoli in scene di vita privata.

È seguendo questa strategia che Meghan ha condiviso una foto che ha acceso il dibattito sui social. L’immagine ritrae in primo piano una grande cesta di paglia che contiene verdure di vario genere, appena raccolte dall’orto di casa. Ci sono peperoni, cipollotti, broccoli, carote. Mia, una delle cagnoline di famiglia, ha infilato il muso nel cesto per ispezionarlo, ispirando la didascalia che recita: “L’ispettore di qualità non ufficiale del raccolto del giardino di questa mattina”.

Un innocuo cesto di verdura però si trasforma in oggetto di attenta osservazione da parte dei follower e, trattandosi di Meghan, suscita anche qualche perplessità.

C’è chi è entusiasta ed elogia quella verdura così sana e genuina. “Mamma Meghan pronta per andare in cucina”, commenta qualcuno. Ma altri notano qualcosa di strano: “Wow le verdure delle duchesse sono già pulite e perfettamente lavorate“. In effetti, sono così pulite e perfette che difficilmente arrivano direttamente dall’orto, qualcuno deve averle preparate prima di scattare la foto.

Meghan Markle, la foto dei piedi scatena le critiche

Ma ad essere oggetto di analisi non sono solo le verdure. Infatti, nella foto si vedono anche i piedi di Meghan. La Duchessa indossa un paio di graziosissime ciabattine beige con ciondolini turchesi, firmate Loro Piana, che costano 820 euro.

Le calzature tutti le trovano adorabili, ma in molti si chiedono se siano adatte per andare a raccogliere le verdure nell’orto. Tra l’altro, sono pulitissime. Quindi forse in mezzo alla terra non è andata Meg, ma ha mandato qualcun altro.

Poi c’è il tema piedi. Lady Markle sfoggia uno smalto chiaro, recentemente ha rivelato di ottenere la sua tonalità rosa chiaro applicando una mano di CND Shellac nelle tonalità Romantique e Satin Slippers. Ma non manca chi ha notato le unghie tagliate male e una certa sproporzione nella lunghezza delle dita.

Dal canto suo, la Duchessa ha tolto la possibilità di commentare i suoi post, eliminando il problema alla radice.