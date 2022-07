Meghan Markle copia Kate Middleton e spende 4.700 euro per la favolosa tuta

Fonte: Getty Images Harry e Meghan all’ONU sempre più uniti. Ma il look di lei fa discutere

Meghan Markle a New York ha sfoggiato in meno di 24 ore tre look sensazionali: longuette nera di Givenchy, shorts di Dior che sono un omaggio a Lady Diana e infine la tuta bicolore, firmata Gabriela Hearst, che ha pagato 3.996,58 sterline, ossia poco meno di 4.700 euro (per la precisione 4.689 euro). Una cifra importante spesa per copiare di fatto il superlativo abito bianco e nero, di Roland Mouret, che Kate Middleton ha indossato alla prima londinese di Top Gun: Maverick.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle, la gonna di Givenchy

Meghan Markle è andata a New York per assistere al discorso di Harry alle Nazioni Unite in occasione del Nelson Mandela Day, il 18 luglio, giorno del suo compleanno. In questa giornata fitta di impegni, la Sussex ha sfoggiato ben tre outfit, naturalmente tutti griffatissimi. Si comincia la mattina quando Meg accompagna Harry alle Nazioni Unite e indossa un look total black, composto da t-shirt a girocollo aderente, longuette con tasche laterali decorate da un bottone in metallo, firmata Givenchy, décolletée nere con tacco stiletto, di Manolo Blahnik, maxi borsa di Mulberry. Lady Markle ha colto l’occasione per indossare l’orologio e il bracciale Love di Cartier. A rendere ancora più chic il look, la scelta di raccogliere i capelli in una coda di cavallo lunga.

Meghan Markle, gli shorts di Dior come Diana

A pranzo Meghan si è cambiata d’abito per incontrare la storica attivista Gloria Steinem, insieme alla quale sta combattendo la battaglia per difendere il diritto delle donne all’aborto. L’outfit scelto per questa colazione di lavoro sembra ispirato a Diana, ma anche alla nuova passione in fatto di stile che ultimamente l’ha portata a indossare sempre più spesso gli shorts. In particolare, per l’appuntamento newyorkese Lady Markle ha scelto dei pantaloncini blu, corti ben sopra il ginocchio, firmati Dior, che ha abbinato a una camicia bianca che ha indossato con le maniche arrotolate sopra il gomito. Gli accessori sono color cuoio: la cintura di Ralph Lauren, le décolletée di Manolo Blahnik, la clutch di Cult Gaia. Invariata la coda di cavallo con riga in mezzo e i gioielli di Cartier.

Fonte: IPA

Meghan Markle copia Kate Middleton: tuta da 4.700 euro

Ma il look che lascia senza fiato è quello che Meghan riserva alla cena al ristorante italiano con Harry. La coppia si è incontrata con degli amici nel locale dello chef Andrew Carmellini, dove una cena costa circa 83 euro a testa. Lady Markle indossava una tuta nera con bordo bianco, senza spalline che svela parte della schiena dove si trovano due nodi intrecciati e del décolleté. Il jumpsuit è del brand Gabriela Hearst e costa poco meno 4.700 euro. E il profilo Instagram Royal Fashion Police ne rivela tutti i dettagli compreso il doppio nodo che mostra la schiena nuda.

Meg ha speso questa cifra altisonante di fatto per ricreare lo splendido outfit col quale Kate Middleton stupì incantando il mondo alla prima di Top Gun: Maverick, quando indossò l’abito fasciante di Roland Mouret col quale ha stregato perfino Tom Cruise che è tornato a Londra poco dopo per Wimbledon, assistendo al match poche file dietro la Duchessa del Cambridge.

La moglie di Harry personalizza la sua mise con la clutch rossa di Bottega Veneta e dei sandali gioiello neri, di Aquazzurra, che rivelano lo smalto scuro sulle unghie dei piedi.