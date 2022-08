“Meghan come la Principessa Diana”: i gesti per Harry che lo confermano

Fonte: Getty Images Harry e Meghan all’ONU sempre più uniti. Ma il look di lei fa discutere

Meghan Markle è stata e continua a essere uno dei personaggi più divisivi che abbiano messo mai piede nella Royal Family britannica. Come accade in casi del genere, c’è chi la ama e la osanna come esempio da seguire e chi, al contrario, la detesta e vede nell’ex attrice un’arrivista, nonché la causa della rottura tra il Principe Harry e il suo lignaggio. Cosa che è, di fatto, avvenuta e che alcuni insider hanno insinuato fosse il piano della (ex) Duchessa di Sussex fin dal principio.

Ne sono state dette sul suo conto, specialmente dopo l’intervista-shock rilasciata a Oprah Winfrey. Lei e il marito hanno accusato senza mezzi termini la Royal Family e da quel momento nulla è stato più lo stesso. La fuga in America, la nascita dei figli lontano dai Windsor, la volontà di entrare in politica.

E ancora la depressione, il tentato suicidio e l’influenza negativa del Palazzo su di lei, “costretta” alla fuga pur di salvarsi. Inevitabile che venga in mente il paragone con la Principessa Diana, altro particolare che gli insider fanno rientrare nei “piani” dell’ex attrice. Eppure oggi è un esperto a ripescare tale confronto, esaminando alcuni elementi che sottolineano la somiglianza tra le due donne.

Meghan Markle come la Principessa Diana, parla l’esperto

Il quotidiano britannico Daily Express ha riportato le parole dell’esperto di linguaggio del corpo Darren Stanton, pubblicate su The Mirror. Secondo quanto detto dal dottor Stanton, analizzando le posture e la gestualità, nonché i comportamenti di Meghan Markle durante tutti questi anni, appare chiaro (e inevitabile) il parallelismo con la compianta Principessa del Popolo, Diana Spencer.

Il suo modo di interagire e di comportarsi sotto i riflettori quando era ancora nel Regno Unito col marito Harry, la volontà di esporre pubblicamente i propri sentimenti sono elementi che appartenevano anche alla defunta suocera: “Come la principessa Diana, Meghan non ha paura di mostrare le sue emozioni. (…) Ci sono state molte volte in cui lei e Harry hanno mostrato pubblicamente gesti affettuosi l’uno verso l’altra, tenendosi per mano ed essendo tattili, toccandosi i gomiti o la schiena l’uno dell’altro – aree intime da toccare”.

Meghan e Harry sono “profondamente innamorati”

Il dottor Stanton ha sottolineato come la gestualità e lo stesso modo di guardare Harry sia il chiaro segno del profondo amore che lega Meghan al marito. Anche su questo argomento se ne sono dette di tutti i colori, a cominciare dal fatto che l’ex attrice volesse semplicemente spianarsi la strada per una vita sicura e nell’agio. Che l’amore per Harry, insomma, fosse più un modo per stare al centro dell’attenzione che un reale sentimento. Così come il presunto e imminente divorzio, a causa del carattere difficile di lei e che starebbe mettendo a dura prova la tenuta del matrimonio.

Eppure il linguaggio del corpo di Meghan suggerisce tutt’altro: “Nel corso degli anni abbiamo visto molti gesti rivelatori di Meghan che aiutava Harry a sentirsi a proprio agio, come lei che gli toccava il gomito quando erano fuori per gli impegni o gli teneva la mano o il braccio per rassicurarlo. Un altro modo in cui Meghan mostra a Harry che è a disposizione per sostenerlo è appoggiando delicatamente la sua mano sulla sua schiena, un gesto sia protettivo che confortante. Non si può negare che Harry vede Meghan come la sua roccia e mentre in precedenza era abituata a essere al centro dell’attenzione, è più che contenta di lasciare che Harry sia al centro della scena”.

In ultimo li abbiamo visti insieme in occasione di un’importante conferenza all’ONU, in cui Harry ha pronunciato un discorso in cui ha interpellato proprio le due donne più importanti della sua vita: la compianta mamma Diana, da sempre sua fonte di ispirazione, e la moglie Meghan, suo sostegno in tutto. In quell’occasione Meghan e Harry non solo sono arrivati camminando mano nella mano, ma hanno continuato a tenerle unite e intrecciate anche sugli spalti. “È chiaro dal linguaggio del corpo di Meghan che ama molto Harry – ha aggiunto l’esperto -. Interpreta molto il ruolo della sua più grande sostenitrice nella loro relazione, con Meghan a disposizione per aumentare la fiducia di Harry in situazioni in cui non si sente sicuro di sé”.