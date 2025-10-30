Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Maxima d'Olanda soldatessa per un giorno

Maxima d’Olanda continua a catturare l’attenzione con la sua straordinaria versatilità: questa volta è apparsa in tuta mimetica per partecipare a un impegnativo addestramento militare. La Regina ha messo da parte i suoi sfarzosi abiti da ballo, gli impeccabili completi e i gioielli per gettarsi nel fango insieme ai soldati della Guardia Reale Olandese a Harderwijk. Dimostrando così che la sua eleganza può coesistere con forza e coraggio.

Maxima d’Olanda si è recata al campo di addestramento militare di Harderwijk per visitare i cadetti delle forze armate volontarie e la futura polizia militarizzata. Si è trattato di una visita ufficiale a cui la Regina si è dedicata con tutto il cuore, abbandonando il suo abbigliamento elegante e optando per un’uniforme militare.

E proprio come ogni altro cadetto, la moglie di Re Willem-Alexander ha indossato un elmetto e un giubbotto protettivo e si è gettata a terra per eseguire le manovre, strisciando nel fango. Tale è stata la dedizione della sovrana che si persino dipinta l’intero viso di verde per mimetizzarsi con la natura ed eseguire gli esercizi con maggiore precisione.

Maxima ha indossato un solo gioiello per il suo addestramento militare: l’anello di fidanzamento. Si tratta di un anello triplo con un diamante arancione centrale, due diamanti bianchi su entrambi i lati e una fascia di diamanti bianchi in alto e in basso.

IPA

Con il suo grande sorriso, Maxima ha partecipato attivamente alle attività di squadra, distinguendosi nell’aiutare i compagni, nei salvataggi e nelle rianimazioni. Felice ed emozionata, ha ascoltato attentamente ogni spiegazione, senza perdere un singolo dettaglio delle dimostrazioni.

IPA

Maxima d’Olanda, il cambiamento delle monarchie europee

Scatti sorprendenti e insoliti quelli di Maxima d’Olanda in versione soldatessa. Immagini che dimostrano il cambiamento avvenuto nelle monarchie europee negli ultimi anni. Hanno capito che la sopravvivenza della Corona dipende, paradossalmente, dalla perdita di quel glamour e fascino che le ha contraddistinte per secoli.

Le case reali, un tempo templi del protocollo, ora si sforzano di apparire umane, quasi normali, nel tentativo di riconciliarsi con una popolazione che non è più impressionata da palazzi o titoli. Nell’era dei social media, lo sfarzo è passato dall’essere un simbolo di autorità a una barriera emotiva. Questa nuova narrazione cerca di ritrarre i monarchi come cittadini esemplari che si sporcano le mani, letteralmente, quando necessario.

Kate Middleton e il Principe William che fanno a gara per preparare dolcetti, Felipe e Letizia di Spagna sporchi di fango e vicini alle vittime della DANA, e ora Maxima. Immagini che anni fa sarebbero sembrate impensabili e che oggi sono quasi obbligatorie per mantenere un legame con la società.

IPA

Inoltre, negli ultimi anni abbiamo assistito anche a un processo di “militarizzazione” tra le donne reali. Leonor di Spagna, Amalia dei Paesi Bassi ed Elisabetta del Belgio stanno tutte ricevendo un addestramento militare, chi in misura maggiore o minore, per rafforzare l’idea di leadership.

È stata loro promessa la creazione di una famiglia reale utile, che concepisce il proprio ruolo non come un privilegio ma come un servizio. Questo è l’ultimo tentativo delle monarchie di giustificare la propria esistenza in un secolo che non si inchina più tanto facilmente alle Corone e al tanto decantato “potere divino”.

