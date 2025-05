Mary di Danimarca festeggia il compleanno di Federico: un’assenza importante e un ospite inatteso

Fonte: IPA Federico e Mary di Danimarca

Royal family danese in festa. Re Federico X ha compiuto 57 anni e ha festeggiato secondo la tradizione del Paese: affacciandosi al balcone del Palazzo di Amalienborg a Copenaghen per salutare i cittadini che gli hanno inviato i loro migliori auguri. In questa occasione speciale era accompagnato dalla moglie, la Regina Mary, sua madre Margherita e tre dei suoi figli: Isabella e i gemelli Vincent e Josephine.

Il grande assente al compleanno di Re Federico

L’assenza più significativa al compleanno di Re Federico, celebrato il 26 maggio, è stata quella del primogenito, l’erede al trono Christian. Il diciannovenne non ha potuto recarsi nella Capitale a causa del suo addestramento militare. Il futuro Re ha recentemente completato con successo la sua partecipazione all’impegnativa traversata REX e ha annunciato che amplierà le sue conoscenze con il corso di addestramento per tenenti, che inizierà ad agosto.

Nonostante l’assenza di Christian, la famiglia reale danese è apparsa unita come sempre e, come di consueto, Mary di Danimarca e le sue figlie hanno saputo rubare la scena. Per l’occasione, la Regina ha sfoggiato un abito di Soeren Le Schmidt, lo stesso stilista che l’aveva vestita di bianco quando c’è stata l’incoronazione del marito. Si tratta di un modello con scollo incrociato, lunghezza midi e maniche lunghe, realizzato in crêpe blu navy.

Mary ha aggiunto un tocco regale al suo look aggiungendo una grande spilla in oro giallo e diamanti di Ole Lynggaard, raffigurante delle foglie. Gli orecchini di diamanti completavano il look della sovrana che, ancora una volta, ha prestato alcuni dei suoi abiti alle figlie.

Isabella indossava infatti una camicetta bianca appartenente a sua madre, che ha abbinato ad un tailleur arancione. Firmato Prada, presenta un collo alto e ricami floreali nei toni del blu e del viola.

Fonte: IPA

L’altra Principessa, Josephine, indossava una camicetta del marchio australiano Zimmerman che, sebbene non sia mai stata indossata da Mary in pubblico, siamo certi appartenga a lei, poiché ne possiede diverse di stile simile. Il membro più giovane della famiglia l’ha abbinata a pantaloni bianchi e orecchini a cerchio in oro giallo.

Fonte: IPA

Ma Mary e le figlie non sono state le uniche star della giornata: sul balcone è apparsa anche la border collie Grace, che ha catturato con dolcezza l’attenzione di tutti.

Fonte: IPA

Effusioni tra Mary di Danimarca e il marito

Federico e Mary di Danimarca hanno deliziato gli osservatori reali con una commovente dimostrazione di affetto durante la loro apparizione sul balcone del Palazzo di Amalienborg per celebrare il compleanno del re.

A un certo punto, la coppia reale non riusciva a staccarsi gli occhi di dosso mentre salutava i sudditi riuniti per celebrare l’occasione speciale.

Coordinati nei loro completi blu, si sono mostrati più innamorati che mai. Mary ha condiviso sguardi amorevoli col marito: probabilmente il suo regalo più bello per questo compleanno.

Fonte: IPA

E anche un modo per scacciare le insistenti malelingue dell’ultimo periodo: da mesi si vocifera di alcuni tradimenti del Re ai danni della moglie. Insinuazioni che i diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito.