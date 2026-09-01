Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, che scuole ha fatto

La Principessa ha seguito un percorso di studi fuori dal comune: dall’educazione in casa alle prestigiose esperienze che hanno segnato la sua formazione

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IPA Maria Carolina di Borbone, 10 look che hanno fatto la storia

Un’educazione lontana dai tradizionali banchi di scuola, poi gli studi di design, la formazione tra economia e moda e l’esperienza ad Harvard. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha seguito un percorso particolare e fortemente internazionale, costruito anche intorno alle esigenze di una famiglia abituata a spostarsi tra diversi Paesi.

Nata a Roma il 23 giugno 2003, è la figlia maggiore di Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, e Camilla Crociani. Insieme alla sorella minore Maria Chiara è cresciuta in un ambiente cosmopolita, sviluppando fin da giovanissima una particolare predisposizione per le lingue e un forte interesse per il mondo creativo.

Oggi moda, comunicazione e social media sono diventati parte integrante della sua vita, ma dietro la sua immagine pubblica c’è un iter formativo iniziato in maniera decisamente insolita.

Maria Carolina di Borbone, dagli studi a casa ad Harvard

La prima particolarità riguarda proprio gli anni della scuola. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha studiato a casa insieme alla sorella Maria Chiara, seguendo un percorso educativo che ha permesso alle due principesse di conciliare la formazione con gli spostamenti internazionali e gli impegni della famiglia.

Crescendo, Maria Carolina ha iniziato a orientare i propri studi verso le materie che maggiormente rispecchiavano i suoi interessi. La Principessa, che si definisce una persona creativa, ha scelto soprattutto design, moda ed economia.

Ha quindi studiato design all’Istituto Marangoni, scuola internazionale specializzata nei settori della moda, dell’arte e del design. Parallelamente ha approfondito le discipline economiche e quelle legate al fashion, unendo così la componente creativa a quella più manageriale.

Nel suo percorso formativo compare anche Harvard, dove ha frequentato corsi che hanno contribuito ad ampliare ulteriormente la sua preparazione. Maria Carolina continua ancora oggi a dedicare spazio alla formazione, considerandola uno degli strumenti fondamentali per costruire il proprio futuro professionale.

Le sei lingue e il sogno di un marchio con la sorella

La dimensione internazionale della sua educazione emerge anche da un altro particolare: Maria Carolina parla sei lingue. Oltre all’italiano conosce: francese, inglese, spagnolo, portoghese e russo.

Il suo grande interesse rimane però la moda. Il sogno della Principessa sarebbe quello di creare un marchio insieme alla sorella Maria Chiara, trasformando una passione condivisa in un vero progetto imprenditoriale.

Nel frattempo Maria Carolina ha trovato nei social media un’altra forma di espressione. Attraverso il suo profilo racconta viaggi, eventi, moda e momenti della propria quotidianità, costruendo negli anni un seguito considerevole e diventando una vera e propria influencer.

Studi di design, formazione economica e presenza digitale sembrano quindi convergere verso lo stesso obiettivo: costruire un percorso personale nel settore fashion senza rinunciare al legame con la storia e con gli impegni della famiglia.

Dalla beneficenza ai riconoscimenti

C’è poi l’importante impegno nel sociale. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie partecipa a diversi progetti benefici del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ed è ambasciatrice di Passion Sea, progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla tutela degli oceani.

Negli anni ha ricevuto inoltre numerosi riconoscimenti. Tra questi figurano il Premio Internazionale Beata Regina Maria Cristina, la Medaglia d’Oro della Croce Rossa Nazionale e della Croce Rossa Monegasca. In più è stata nominata Dama dell’Illustre Ordine Reale di San Gennaro.

Il suo curriculum restituisce così l’immagine di una giovane Principessa divisa tra tradizione e contemporaneità: dall’istruzione a casa agli studi all’Istituto Marangoni, fino alla formazione economica e ad Harvard, senza dimenticare le sei lingue, l’impegno benefico e il sogno di costruire un giorno un brand tutto suo.