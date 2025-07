Letizia di Spagna, la figlia Sofia all’estero per tre anni: una laurea da 55mila euro

Deciso il futuro della figlia più piccola di Re Felipe: la seconda in linea di successione al trono non seguirà le orme della sorella maggiore Leonor

Getty Images Re Felipe, Letizia e Sofia di Spagna

Un nuovo importante capitolo attende l’Infanta Sofia. La figlia minore di Felipe e Letizia di Spagna conseguirà una laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’istituto privato Forward College, studiando in tre città europee: Lisbona, Parigi e Berlino. È la prima volta che Sofia intraprende un percorso di studi completamente diverso da quello di sua sorella, la Principessa Leonor. Mentre quest’ultima sta per concludere l’addestramento navale per poi proseguire gli studi militari nell’Aeronautica, Sofia si prepara alla vita universitaria.

L’università dell’Infanta Sofia

Con un solido curriculum accademico e una mente curiosa, l’Infanta Sofia aveva molte opzioni sul tavolo. Alla fine, ha scelto il Forward College, un istituto affiliato a Londra con campus in tre paesi. La figlia di Letizia di Spagna inizierà le lezioni questo autunno, dopo le vacanze estive, in Portogallo per poi spostarsi nei prossimi anni in Francia e Germania.

Il programma triennale del Forward College costa circa 18.500 euro all’anno, una somma che il Re e la Regina copriranno con i loro stipendi personali. L’istituto, fondato nel 2021, si basa sulla convinzione che l’istruzione consista nel “coltivare la vita e il mondo che vogliamo vedere domani”.

Il suo curriculum è stato progettato per sviluppare l’intelligenza cognitiva, sociale, emotiva e pratica, preparando gli studenti a navigare e plasmare un mondo in continua evoluzione.

La decisione personale di Sofia di frequentare questa università riflette la sua flessibilità, che le deriva dall’essere la seconda figlia di una famiglia reale. Tuttavia, ogni sua mossa deve essere in linea con i valori e le responsabilità della Corona.

Scegliere di studiare scienze sociali come membro della famiglia reale è più di un percorso accademico: è un segnale di visione, valori e consapevolezza istituzionale. È un percorso formativo che promuove la competenza culturale e politica, vitale per chiunque ricopra incarichi pubblici.

Sebbene Sofía abbia scelto autonomamente il percorso accademico, sono state poste due condizioni fondamentali: le città dovevano essere abbastanza vicine da consentirle di svolgere i suoi doveri reali in Spagna (ciascuna raggiungibile in meno di tre ore di volo da Madrid) e gli studi dovevano essere al servizio degli interessi della monarchia.

La scelta di Sofia è dunque caduta sul Forward College, un istituto d’élite che accetta solo un candidato su undici e ospita studenti provenienti da oltre 40 paesi. Il suo primo anno comprenderà corsi di Scienze Politiche, Filosofia, Storia ed Economia. Sebbene l’università offra alloggi per studenti, le sue specifiche condizioni abitative non sono ancora state rivelate.

Per quanto riguarda le lingue, la maggior parte dei corsi è in inglese, che Sofia ormai padroneggia con facilità. Sia lei che sua sorella l’hanno studiata fin da bambine ed entrambe si sono diplomate in Galles.

Ma oltre all’inglese, la lingua principale dato che il Forward College è affiliato all’Università di Londra, dovrà padroneggiare anche il portoghese, il francese e il tedesco, perché alcuni dei corsi opzionali sono tenuti nelle lingue dei campus.

Il ruolo di Sofia nella famiglia reale

Oltre agli studi, Sofia ha già iniziato a dedicarsi alla vita reale, accettando il suo primo impegno da solista e supportando regolarmente la sorella Leonor in alcuni importanti eventi.

In un toccante discorso pronunciato in occasione del decimo anniversario di trono di Re Felipe, le due sorelle hanno affermato: “Fin dalla nascita, ci è stato insegnato il valore di questa istituzione, il suo ruolo nella società e il suo scopo di servire tutti”.

Per ora, però, Sofia non percepisce alcun assegno per il suo contributo alla Corona: suo padre, sempre molto oculato e morigerato, ha stabilito che le figlie riceveranno un compenso economico solo quando si dedicheranno in maniera esclusiva ai loro incarichi reali.