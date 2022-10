Letizia di Spagna superlativa in velluto e cristalli. Ma è di nuovo schiena nuda

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, quando i muscoli in vista sono un errore

Letizia di Spagna ha presenziato al concerto che anticipa la serata del Premio Principessa delle Asturie, uno dei momenti più glamour della Casa Real. La Reina si è presentata con un abito superlativo in velluto nero e cristalli, firmato Teresa Helbig. E ancora una volta ha ceduto sulla schiena nuda che ha tanto scandalizzato nei giorni scorsi.

Letizia di Spagna, concorrenza agguerrita con le figlie

D’altro canto, Letizia di Spagna è davvero magnifica con questo nuovo look, ma aveva una concorrenza agguerrita. Infatti, entrambe le sue figlie, Leonor e Sofia, hanno partecipato alla serata. Le ragazze di 16 e 15 anni sono sempre più belle e dalla mamma hanno ereditato senz’altro lo stile, tanto da darle del filo da torcere.

Letizia però è sempre Letizia e la scelta dell’abito per questa serata è assolutamente perfetta, anche se ha voluto provocare ancora mostrando le spalle e soprattutto la schiena nuda. Infatti solo qualche giorno fa all’inaugurazione della stagione operistica del Teatro Real, la Reina aveva indossato un abito scandaloso che mostrava la schiena fin troppo muscolosa.

Letizia di Spagna, abito con cristalli e schiena nuda

Ma lei è superiore alle critiche, è pur sempre la Regina, è al concerto si presenta con un abito midi in velluto nero, con scollo all’americana che esalta le braccia muscolose, il corpetto è decorato da un reticolo in cristalli Swarovski che rendono il modello un gioiello, mentre la schiena è lasciata nuda. L’abito è firmato Teresa Helbig e appartiene alla collezione autunno/inverno 2022-2023 ed è ispirato alle leggende letterarie del secolo scorso come Toni Morrison, Sylvia Plath o Joan Didion.

Fonte: Getty Images

La stilista, originaria di Barcellona, ha già affascinato Letizia che possiede altre sue creazioni, come il famoso mini abito bianco e nero che la Reina ha indossato nel 2017 al Premio di Giornalismo ‘Francisco Cerecedo.

La moglie di Felipe abbina il suo abito nero a delle slingback di Carolina Herrera e a una clutch di Magrit. Come gioielli ha scelto i suoi orecchini a cerchio con brillanti e il suo immancabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie.

Per dare un tocco ancora più glamour e chic al suo look ha deciso di portare i capelli ultra lisci, mentre il make up più marcato del consueto punta sullo sguardo con ciglia lunghissime e eyeliner nero. Le labbra sono esaltate da lipgloss lucido e dal colore neutro.

Letizia di Spagna, i look delle figlie

Accanto a lei ci sono le figlie Leonor e Sofia. Per la prima, che porta il titolo di Principessa delle Asturie ed è la futura Regina di Spagna, l’evento è particolarmente importante. Tornata appositamente dal Galles dove sta studiando, è arrivata al concerto con un outfit diverso dal solito: un tailleur pantaloni fucsia con top nero, slingback uguali a quelle della mamma ma col tacco più basso, di Carolina Herrera e clutch di Hugo Boss, prestata dalla Reina. Sofia invece ha indossato un mini dress in seta verde, del brand The Are e un paio di ballerine glitterate, firmate byMum.

Re Felipe può certo essere orgoglioso delle sue tre donne, una più bella dell’altra. E ora che le sue ragazze stanno crescendo, daranno del filo da torcere almeno in fatto di look a mamma Letizia che sta preparando sapientemente la via al trono per Leonor, senza trascurare la secondogenita.