Letizia di Spagna scandalizza, l’abito troppo audace da 195 euro lascia la schiena nuda

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, quando i muscoli in vista sono un errore

Letizia di Spagna supera ogni aspettativa, presentandosi alla prima del Teatro Real di Madrid con un abito decisamente audace anche per la Reina, firmato Miphai, che lascia la schiena nuda, suscitando ammirazione da un lato ma anche qualche critica dall’altro.

Letizia di Spagna scandalizza a teatro

Dopo aver incantato coi suoi look durante il viaggio di Stato in Germania, in particolare con l’abito rosso fiammante da oltre 2mila euro di Stella McCartney e il vestito del potere di Carolina Herrera, Letizia di Spagna si supera per l’appuntamento inaugurale al Teatro Reale. La sua scelta questa volta però divide, non tutti approvano l’outfit giudicato esageratamente osé per il suo ruolo di Regina. D’altro canto, le sta d’incanto, anche se chi approva l’abito non manca di far notare in senso negativo il dettaglio della schiena troppo muscolosa.

Letizia di Spagna con l’abito di Miphai da 195 euro

Letizia dunque si presenta al teatro dell’opera per assistere all’Aida di Giuseppe Verdi con cui si è aperta la stagione 2022/2023 indossando una creazione blu navy di Miphai. Si tratta di un abito da sera in crêpe con gonna dall’orlo asimmetrico, che termina con una balza arricciata che ricorda i costumi delle ballerine di flamenco, corpetto aderente e sciancrato con scollo a barchetta e maniche lunghe. Come tutte le creazioni del brand andaluso, anche l’abito di Donna Letizia, che si chiama Paris, è realizzato da sarte spagnole in diversi colori e costa “solo” 195 euro.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, schiena troppo muscolosa

Visto frontalmente sembra il più casto dei modelli, ma appena la Reina si volta, lascia tutti stupiti per una scollatura profondissima che svela nuda la schiena nuda. Il dettaglio ad alta seduzione però non è stato apprezzato da tutti. C’è chi ha giudicato il look troppo audace per una Regina e chi invece ha notato la schiena troppo muscolosa di Letizia, il cui effetto non è stato particolarmente gradito.

Miphai è un brand già presente nel guardaroba reale. Infatti, la primogenita di Letizia e Felipe ha indossato un suo modello in celeste, molto apprezzato.

Letizia di Spagna, maxi orecchini da 98 euro

Ma torniamo all’outfit serale di Letizia. La Reina ha abbinato il suo abito scandaloso a un nuovo paio di orecchini in argento rifiniti in radio, con pietre tagliate a forma di lacrima color zaffiro e champagne. Il costo? 98 euro. Si tratta di una creazione di Sibela Studio e si chiama Juliette. Per metterli in risalto, la moglie di Felipe ha raccolto i capelli in uno chignon intrecciato basso, morbido e romantico con ciuffo libero sul viso.

Infine, completano il look, le slingbacks con piccolo plateau e la clutch metallizzati di Magrit, il brand di calzature preferito dalla Reina. Quest’ultima ha in serbo un’altra sorpresa a breve, in occasione della consegna dei Premi Principessa delle Asturie dove saranno presenti anche le figlie, Leonor e Sofia.