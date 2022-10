Letizia di Spagna spettacolare: abito da 2.617 euro, cascata di rubini e dettaglio fatale

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, viaggio in Germania: i look da favola

Letizia di Spagna in viaggio di Stato in Germania seduce con uno spettacolare abito da sera rosso fuoco, firmato Stella McCartney, che è una esaltazione alla sua bellezza statuaria. La Reina ha compiuto 50 anni lo scorso 15 settembre ed è più affascinante che mai. Anche se il dettaglio l’ha tradita.

Letizia di Spagna, tour in Germania

Dopo aver incantato durante il primo incontro con il Presidente tedesco indossando un elegante abito blu cobalto di Carolina Herrera, Letizia di Spagna ha dato il meglio di sé per la cena di gala offerta da Frank-Walter Steinmeier, e sua moglie e la first lady, Elke Büdenbender al Bellevue Palace di Berlino.

Letizia di Spagna, l’abito rosso di Stella McCartney

La Reina Letizia si è presentata con un lungo abito rosso, sciancrato in vita, sbracciato e con un mantello a cappa che crea un magnifico effetto retrò. Il magnifico vestito da sera è firmato Stella McCartney e appartiene al guardaroba di Sua Maestà dal 2017. Infatti, la moglie di Felipe l’ha indossato per la prima volta in occasione della festa dei cinquant’anni di Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi. Per Letizia gli anni non sembrano essere passati e quell’abito esalta il suo fascino senza tempo. Il modello è noto come Cecilia e costava 2.617 euro. E ha la particolarità di avvolgere il corpo della Reina, svelandone le forme d’acciaio.

Il vestito ha una storia molto particolare. Infatti, Letizia è stata la prima a indossarlo, ma nel 2018 fu scelto anche da Carolina di Monaco per la festa nazionale del Principato. La sorella di Alberto di Monaco lo indossò con un paio di lunghi guanti bianchi per un effetto ancora più spettacolare.

Letizia di Spagna, sandali di Jimmy Choo ed errore fatale

Letizia ha completato il suo look con accessori in oro. L’unico elemento nuovo del suo outfit sono i sandali-gioiello di Jimmy Choo, modello Rosie 120, da 750 euro, con tacchi alti, cinturino alla caviglia e plateau che serve alla Reina per sopportare il dolore ai piedi causati dal neuroma di Morton. Semplicemente magnifici. Donna Letizia ne approfitta per abbinarli a una clutch metallizzata di Magrit, il marchio di borse e scarpe da lei preferito, ma che si è rivelata un errore fatale. Troppo lunga e troppo grande, questa tote bag è troppo vintage per la sua mise. E come è stato giustamente osservato, sarebbe stata meglio una borsa più piccola come vuole la moda oggi.

Letizia di Spagna, gli orecchini con 216 diamanti

Ma a parte questo dettaglio fatale, la Reina è semplicemente incantevole. Infondo, il rosso è il suo colore e ogni volta che lo indossa è un successo ad alta seduzione. Letizia esalta ulteriormente il colore della passione con gioielli importanti che indossa esclusivamente nelle occasioni di gala. In particolare, questa volta ha optato per dei preziosissimi orecchini a cascata, composti da 216 diamanti e 16 rubini. Li ha indossati la prima volta nel 2017, ma allora il Palazzo confermò che appartenevano già alla Reina. Probabilmente si tratta di un dono proveniente dai Paesi arabi. La Regina li abbina a un bracciale sempre con diamanti e rubini e naturalmente il suo anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, cui non rinuncia mai.

In considerazione della serata di gala, la moglie di Felipe ha raccolto i capelli in un’acconciatura complicata, un updo di trecce. Il make up esalta lo sguardo e il blush sapiente scolpisce gli zigomi e illumina il viso.